Рецепт домашнего мороженого из двух ингредиентов - на вкус просто фантастика

Рецепт домашнего мороженого, которое по вкусу не отличить от магазинного.

Рецепт нежного домашнего мороженого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ничто так не освежает в жару, как мороженое. И оказалось, что его не обязательно покупать в магазине.

Украинская блогерша Кристина рассказала в TikTok, как сделать домашнее мороженое. Главред узнал, что для этого нужны всего два ингредиента и немного времени.

Домашнее мороженое — рецепт

Ингредиенты:

Сливки 33% 500 г

Сгущенное молоко 250 г

Охлаждаем сливки и посуду, в которой будем готовить мороженое. Взбиваем сливки на низких оборотах миксера, постепенно наращивая мощность. В результате должны получиться мягкие пики.

Добавляем в сливки сгущенное молоко и хорошо перемешиваем миксером до однородности. Затем выливаем мороженое в форму, накрываем пленкой "контакт" и ставим в холодильник на 5-6 часов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом мороженого:

@foodblog_kristi Домашнее мороженое из 2-х ингредиентов ? Быстро и вкусно ? ☑️Ингредиенты: ?Сливки 33% 500 г ?Сгущенное молоко 250 г ✅Сливки заранее охладите в холодильнике — так они лучше взбиваются. Также лучше охладить посуду, в которой будете взбивать, и сам венчик. Вылейте сливки в глубокую миску. ✅Начните взбивать на низких оборотах миксера. Постепенно наращивая мощность, взбейте массу до мягких пиков. Очень важно на этом этапе не перевзбить сливки в масло или до расслоения. ✅Добавьте сгущенное молоко. Его количество можно уменьшить или увеличить по своему вкусу. По желанию можно добавить щепотку ванилина. Перемешайте ингредиенты миксером до однородности. Долго взбивать не нужно. ✅Вылейте мороженое в контейнер, накройте пленкой в контакт и поместите в морозилку до полного застывания (примерно 5-6 часов). ✅Перед подачей подержите контейнер 5 минут при комнатной температуре. Мороженое из сливок слегка размягчится и его будет легче набирать. Приятного аппетита?? #украинскийтикток #рецептынаукраинском #мороженое #сладости #десерт #пломбир ♬ Балдию - Vitaliy gurt Boyky

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

