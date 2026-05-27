Рецепт домашнего мороженого из двух ингредиентов - на вкус просто фантастика

Ничто так не освежает в жару, как мороженое. И оказалось, что его не обязательно покупать в магазине.
Украинская блогерша Кристина рассказала в TikTok, как сделать домашнее мороженое. Главред узнал, что для этого нужны всего два ингредиента и немного времени.
Домашнее мороженое — рецепт
Ингредиенты:
- Сливки 33% 500 г
- Сгущенное молоко 250 г
Охлаждаем сливки и посуду, в которой будем готовить мороженое. Взбиваем сливки на низких оборотах миксера, постепенно наращивая мощность. В результате должны получиться мягкие пики.
Добавляем в сливки сгущенное молоко и хорошо перемешиваем миксером до однородности. Затем выливаем мороженое в форму, накрываем пленкой "контакт" и ставим в холодильник на 5-6 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом мороженого:
@foodblog_kristi Домашнее мороженое из 2-х ингредиентов ? Быстро и вкусно ? ☑️Ингредиенты: ?Сливки 33% 500 г ?Сгущенное молоко 250 г ✅Сливки заранее охладите в холодильнике — так они лучше взбиваются. Также лучше охладить посуду, в которой будете взбивать, и сам венчик. Вылейте сливки в глубокую миску. ✅Начните взбивать на низких оборотах миксера. Постепенно наращивая мощность, взбейте массу до мягких пиков. Очень важно на этом этапе не перевзбить сливки в масло или до расслоения. ✅Добавьте сгущенное молоко. Его количество можно уменьшить или увеличить по своему вкусу. По желанию можно добавить щепотку ванилина. Перемешайте ингредиенты миксером до однородности. Долго взбивать не нужно. ✅Вылейте мороженое в контейнер, накройте пленкой в контакт и поместите в морозилку до полного застывания (примерно 5-6 часов). ✅Перед подачей подержите контейнер 5 минут при комнатной температуре. Мороженое из сливок слегка размягчится и его будет легче набирать. Приятного аппетита?? #украинскийтикток#рецептынаукраинском#мороженое#сладости#десерт#пломбир♬ Балдию - Vitaliy gurt Boyky
Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.
