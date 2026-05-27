Мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел

Отказавшись от привычного комфорта, британец Пол Боунесс отправился на остров и столкнулся с суровой реальностью выживания.

Мужчина провел три дня один на необитаемом острове без еды и воды / Коллаж Главред, фото: PA Real Life

45-летний мужчина решил отказаться от привычной жизни и отправиться в экстремальное путешествие, которое, как он думал, станет приключением всей жизни. Однако вместо романтики необитаемого острова его ждали голод, жара, одиночество и борьба за самые простые вещи, которые многие люди обычно даже не замечают.

Пол Боунесс из Мерсисайда (Англия) добровольно отправился на небольшой необитаемый остров у побережья Панамы в Тихом океане. Его целью было испытать себя и проверить, насколько он сможет справиться с жизнью вдали от цивилизации. Об этом пишет Mirror.

От комфортной жизни к борьбе за воду и еду

Перед началом испытания Пол вместе с другими участниками прошел короткий курс подготовки. Там его обучили основам выживания: строительству укрытий, ловле рыбы, добыче кокосов и разведению огня.

Также участникам рассказывали об опасностях, которые могут ждать на острове. В местных водах встречаются акулы и скаты, в джунглях обитают ядовитые змеи и пауки, а некоторые растения могут быть смертельно опасны.

После завершения обучения Пола доставили в изолированную часть острова, которая во время прилива фактически отделялась от остальной территории.

С собой мужчина не взял ни запасов воды, ни спального мешка, ни еды. Он хотел пройти испытание максимально честно.

У британца были только самые необходимые вещи: нож, аптечка и аварийная рация.

Один кокос и пять часов работы ради одной рыбы

Практически сразу Пол столкнулся с поиском питьевой воды. На острове не было пресной воды, поэтому единственным доступным вариантом стала жидкость из кокосов. Чтобы утолить жажду, мужчине приходилось искать упавшие плоды и разбивать их.

С едой дела оказались еще сложнее. Он самостоятельно сделал простую удочку и отправился рыбачить. Но даже если удавалось поймать рыбу, на этом работа не заканчивалась. Нужно было очистить добычу, развести огонь и приготовить ее.

По словам мужчины, на приготовление одной рыбы уходило около пяти часов.

"Это был ужасный ужин", - признался британец.

Второй день превратился в настоящую катастрофу

Пол отправился искать новые кокосы и полезные предметы, которые море выбрасывало на берег. Однако когда он вернулся обратно, его лагерь оказался разрушен.

Поднявшийся прилив смыл главный опорный столб укрытия, которое мужчина строил несколько часов.

Ситуацию ухудшило то, что в тот день ему снова не удалось поймать рыбу. Он остался голодным, уставшим и практически без сна.

Самым тяжелым оказалось вовсе не выживание

Несмотря на голод, жару и постоянную усталость, самым сложным испытанием Пол назвал одиночество.

По его словам, именно в такие моменты приходит понимание, насколько человек привык к присутствию других людей.

"Когда что-то идет не так, ты понимаешь, что поговорить не с кем. Ты полностью один", - рассказал путешественник.

Об источнике: The Mirror

