Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел

Константин Пономарев
27 мая 2026, 11:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Отказавшись от привычного комфорта, британец Пол Боунесс отправился на остров и столкнулся с суровой реальностью выживания.
Мужчина провел три дня один на необитаемом острове без еды и воды
Мужчина провел три дня один на необитаемом острове без еды и воды / Коллаж Главред, фото: PA Real Life

Вы узнаете:

  • Почему мужчина быстро пожалел о поездке на остров
  • Что оказалось самым тяжелым испытанием вдали от цивилизации
  • Что мужчина понял после трех дней вдали от дома

45-летний мужчина решил отказаться от привычной жизни и отправиться в экстремальное путешествие, которое, как он думал, станет приключением всей жизни. Однако вместо романтики необитаемого острова его ждали голод, жара, одиночество и борьба за самые простые вещи, которые многие люди обычно даже не замечают.

Пол Боунесс из Мерсисайда (Англия) добровольно отправился на небольшой необитаемый остров у побережья Панамы в Тихом океане. Его целью было испытать себя и проверить, насколько он сможет справиться с жизнью вдали от цивилизации. Об этом пишет Mirror.

видео дня

От комфортной жизни к борьбе за воду и еду

Перед началом испытания Пол вместе с другими участниками прошел короткий курс подготовки. Там его обучили основам выживания: строительству укрытий, ловле рыбы, добыче кокосов и разведению огня.

Также участникам рассказывали об опасностях, которые могут ждать на острове. В местных водах встречаются акулы и скаты, в джунглях обитают ядовитые змеи и пауки, а некоторые растения могут быть смертельно опасны.

После завершения обучения Пола доставили в изолированную часть острова, которая во время прилива фактически отделялась от остальной территории.

С собой мужчина не взял ни запасов воды, ни спального мешка, ни еды. Он хотел пройти испытание максимально честно.

У британца были только нож, аптечка и аварийная рация
У британца были только нож, аптечка и аварийная рация / Фото: PA Real Life

У британца были только самые необходимые вещи: нож, аптечка и аварийная рация.

Один кокос и пять часов работы ради одной рыбы

Практически сразу Пол столкнулся с поиском питьевой воды. На острове не было пресной воды, поэтому единственным доступным вариантом стала жидкость из кокосов. Чтобы утолить жажду, мужчине приходилось искать упавшие плоды и разбивать их.

С едой дела оказались еще сложнее. Он самостоятельно сделал простую удочку и отправился рыбачить. Но даже если удавалось поймать рыбу, на этом работа не заканчивалась. Нужно было очистить добычу, развести огонь и приготовить ее.

По словам мужчины, на приготовление одной рыбы уходило около пяти часов.

"Это был ужасный ужин", - признался британец.

Второй день превратился в настоящую катастрофу

Пол отправился искать новые кокосы и полезные предметы, которые море выбрасывало на берег. Однако когда он вернулся обратно, его лагерь оказался разрушен.

Второй день превратился в настоящую катастрофу для туриста
Второй день превратился в настоящую катастрофу для туриста / Фото: PA Real Life

Поднявшийся прилив смыл главный опорный столб укрытия, которое мужчина строил несколько часов.

Ситуацию ухудшило то, что в тот день ему снова не удалось поймать рыбу. Он остался голодным, уставшим и практически без сна.

Самым тяжелым оказалось вовсе не выживание

Несмотря на голод, жару и постоянную усталость, самым сложным испытанием Пол назвал одиночество.

По его словам, именно в такие моменты приходит понимание, насколько человек привык к присутствию других людей.

"Когда что-то идет не так, ты понимаешь, что поговорить не с кем. Ты полностью один", - рассказал путешественник.

Ранее Главред писал о том, что туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так. Девушка получила комнату в отеле на Ибице, но вскоре поняла, что необычное предложение скрывало неприятный подвох.

Также сообщалось о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
туристы путешествие интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

12:41Война
Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:26Синоптик
РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

11:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

12:41

Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

12:29

Вместо рукколы и шпината: топ-10 сорняков, которые можно и нужно естьВидео

12:26

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:18

Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционерВидео

11:50

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
11:46

Пауки будут разбегаться, как от огня: запах какого растения навсегда прогонит их из дома

11:37

Блондин с голубыми глазами: как выглядит младший сын Меладзе и Джанабаевой

11:26

Мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел

11:12

Пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым: ВСУ "вырезают" логистику ВС РФ

Реклама
11:05

Как охладить квартиру без кондиционера в жару: лайфхак от испанцев

10:55

ВСУ перешли в наступление, россияне отступают: Тимочко — о ситуации на фронте

10:47

Варум рассказала об изменах Агутина: "он цунами"

10:42

Посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для посева и посадки

10:36

Что будет с ценами на молоко и молочные продукты летом: прогноз эксперта

09:42

РФ готовит опасный план атак через Беларусь: какие области и трассы под угрозой

09:26

Атака на Крым и Кубань: под удар ракет попали НПЗ и штаб ВВС РФ - деталиВидео

09:25

Трем знакам зодиака с этого момента и до конца июня 2026 года повезет с деньгами

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

08:27

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:02

Путин теряет чувство реальности: Портников предупредил о большой опасностимнение

07:53

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторыВидео

06:49

Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

05:45

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль УкраиныВидео

05:06

Что делать, если пересолили блюдо: секретный трюк от профессиональных поваров

04:41

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

03:57

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

03:37

Украина может полностью остаться без урожая: каких фруктов не будет на прилавках летом

01:31

Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

01:21

"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

00:41

"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на югеВидео

26 мая, вторник
23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

Реклама
21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять