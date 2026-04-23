Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Константин Пономарев
23 апреля 2026, 11:56
Туриста на Фиджи ужалила смертельно опасная кубомедуза. Серфер оказался на грани жизни и смерти, а врачи не смогли применить противоядие из-за опоздания.
Гай Роулз оказался в смертельно опасной ситуации
Гай Роулз оказался в смертельно опасной ситуации / Коллаж Главред, фото: facebook.com/guy.rowles, National Geographic

На отдыхе в Фиджи австралийский серфер Гай Роулз оказался в смертельно опасной ситуации после встречи с кубомедузой, которая считается одним из самых ядовитых существ в мире. Уже в первые минуты после укуса у него начались тяжелые симптомы, включая судороги, рвоту и потерю чувствительности.

Инцидент произошел во время серфинга у рифа Клаудбрейк на островах Маманука. По словам пострадавшего, он внезапно почувствовал резкую боль, "словно руку облили раскаленным маслом". Когда его подняли на лодку, состояние резко ухудшилось — начались сильные спазмы и онемение. В какой-то момент мужчина даже попрощался с матерью, опасаясь худшего исхода. Об этом пишет Daily Star.

Экстренная госпитализация и критическое состояние

Серфера срочно доставили в больницу города Нади, однако дорога заняла более часа. По прибытии врачи сообщили, что использовать противоядие уже поздно, ведь яд находился в организме слишком долго.

Вместо этого медики обработали пораженное место уксусом, чтобы нейтрализовать оставшиеся жалящие клетки, и удалили остатки щупалец.

Турист внезапно почувствовал резкую боль
Турист внезапно почувствовал резкую боль / Фото: facebook.com/guy.rowles/

Гай отметил, что ему повезло, что укус пришелся на руку, а не на шею или лицо. По словам врачей, в таком случае последствия могли быть смертельными, особенно для людей с ослабленным здоровьем.

Почему кубомедузы так опасны

Кубомедузы получили свое название из-за характерной формы тела. Их щупальца могут достигать трех метров в длину и покрыты миллионами нематоцист - микроскопических "гарпунов", впрыскивающих сильнейший яд. Контакт с ними способен привести к остановке сердца всего за несколько минут.

Эти медузы обитают преимущественно в водах Индо-Тихоокеанского региона, включая север Австралии и Фиджи. Незадолго до инцидента власти страны уже предупреждали о повышенной активности этих существ и призывали соблюдать осторожность.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляций

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

