Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

На отдыхе в Фиджи австралийский серфер Гай Роулз оказался в смертельно опасной ситуации после встречи с кубомедузой, которая считается одним из самых ядовитых существ в мире. Уже в первые минуты после укуса у него начались тяжелые симптомы, включая судороги, рвоту и потерю чувствительности.
Инцидент произошел во время серфинга у рифа Клаудбрейк на островах Маманука. По словам пострадавшего, он внезапно почувствовал резкую боль, "словно руку облили раскаленным маслом". Когда его подняли на лодку, состояние резко ухудшилось — начались сильные спазмы и онемение. В какой-то момент мужчина даже попрощался с матерью, опасаясь худшего исхода. Об этом пишет Daily Star.
Экстренная госпитализация и критическое состояние
Серфера срочно доставили в больницу города Нади, однако дорога заняла более часа. По прибытии врачи сообщили, что использовать противоядие уже поздно, ведь яд находился в организме слишком долго.
Вместо этого медики обработали пораженное место уксусом, чтобы нейтрализовать оставшиеся жалящие клетки, и удалили остатки щупалец.
Гай отметил, что ему повезло, что укус пришелся на руку, а не на шею или лицо. По словам врачей, в таком случае последствия могли быть смертельными, особенно для людей с ослабленным здоровьем.
Почему кубомедузы так опасны
Кубомедузы получили свое название из-за характерной формы тела. Их щупальца могут достигать трех метров в длину и покрыты миллионами нематоцист - микроскопических "гарпунов", впрыскивающих сильнейший яд. Контакт с ними способен привести к остановке сердца всего за несколько минут.
Эти медузы обитают преимущественно в водах Индо-Тихоокеанского региона, включая север Австралии и Фиджи. Незадолго до инцидента власти страны уже предупреждали о повышенной активности этих существ и призывали соблюдать осторожность.
Об источнике: The Daily Star
Об источнике: The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года.
