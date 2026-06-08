Малина будет удивительно урожайной и сладкой: чем следует подкормить кусты в июне

Вы узнаете:
- Чем удобрить кусты малины в июне
- Какая подкормка для малины лучше всего
В июне малина вступает в период активного роста и формирования урожая, и именно сейчас подкормка определяет, насколько обильными и сладкими будут ягоды. Эта культура считается одной из самых требовательных к питательным веществам, поэтому нуждается в регулярном внесении удобрений в течение всего сезона, пишет УНИАН.
Какие удобрения нужны малине в начале лета
В первой половине июня обычные сорта малины уже должны получить азот — он отвечает за развитие побегов и листьев. Если внести его позже, растение пойдет в зелень, а не в ягоды. Для подкормки используют мочевину, аммиачную селитру или органические настои.
Органические растворы готовят из свежего коровяка или куриного помета. Емкость наполовину заполняют сырьем, доливают водой и оставляют бродить на неделю. Перед внесением настой разбавляют: коровяк — в пропорции 1:10, помет — 1:20.
Почему в июне малине нужен калий
Самый важный элемент этого месяца — калий. Он отвечает за плотность ягод, накопление сахаров и витамина С. Для подкормки используют сульфат калия, монокалийфосфат, калимагнезию или калийную селитру.
В качестве органического варианта подойдет древесная зола. Два стакана золы заливают 10 литрами кипятка, настаивают сутки, после чего добавляют 200 мл уксуса — такой раствор хорошо усваивается растениями.
Когда применять комплексные удобрения
В июне уместны и комплексные смеси с пометкой "летние". Важно, чтобы в них было больше калия, чем азота. Обычную малину подкармливают в фазе цветения и повторно — когда завязываются ягоды. Во время бутонизации лучше всего работают комплексные составы или калийная селитра.
Как подкармливать ремонтантную малину в июне
Ремонтантные сорта требуют более интенсивного питания, ведь формируют урожай и на прошлогодних, и на новых побегах. В июне проводят корневую подкормку комплексными удобрениями, а после первого сбора ягод — повторную.
Чтобы получить осенний урожай, в июне вносят азотные удобрения, органические настои или калийную селитру, а через месяц — комплексные смеси. После появления завязей обязательно добавляют сульфат калия.
Смотрите видео о пяти основных правилах ухода за малиной:
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Об источнике: УНИАН
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