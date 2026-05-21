Кофейная гуща может стать отличным удобрением для рододендронов, азалий и других растений, предпочитающих кислую почву. Главное — правильно её использовать.

С приближением лета садоводы активно ухаживают за клумбами. Рододендроны и азалии остаются одними из самых популярных растений, но для хорошего роста и обильного цветения им нужна правильная подкормка. Своим проверенным методом поделился Джек Стокс — бывший садовник короля Чарльза III, который более 20 лет работал в Гайгроув-Хаус.

Как сообщает британское издание Mirror со ссылкой на интервью эксперта для Coffee Friend, для подкормки рододендронов и азалий он использовал обычную кофейную гущу.

Почему кофейная гуща полезна для рододендронов и азалий

По словам садовника, кофейная гуща особенно хорошо подходит растениям, которые любят кислую почву.

Кофейная гуща лучше всего работает с растениями, любящими кислоту, так что представьте себе рододендроны или азалии. Кофе содержит питательные вещества, такие как азот, калий и магний, которые помогают растениям расти крепко и хорошо цвести, — пояснил Джек Стокс.

Кроме того, при разложении кофейная гуща улучшает структуру почвы и помогает ей дольше удерживать влагу.

Как правильно использовать кофейную гущу на клумбе

Эксперт подчеркивает, что влажную кофейную гущу использовать нельзя, ведь из-за этого может появиться плесень. Перед внесением в почву ее нужно хорошо высушить.

Как подготовить кофейную гущу для подкормки:

Разложите кофейную гущу тонким слоем на противне и оставьте сушиться в солнечном месте.

После высыхания пересыпьте ее в герметичную емкость для хранения.

Перед использованием смешайте сухую гущу с компостом.

Готовую смесь внесите вокруг корней растения, немного перемешайте с землей и хорошо полейте.

Как кофейная гуща помогает бороться со слизнями

Помимо подкормки, сухая кофейная гуща может помочь защитить растения от вредителей — слизней и улиток.

Для этого эксперт советует сделать вокруг растения небольшое кольцо из сухой кофейной гущи. Шероховатая текстура и содержание кофеина помогают отпугивать вредителей.

Такой способ особенно хорошо подходит для дельфиниумов, хостов и других растений, которые часто страдают от слизней.

Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

