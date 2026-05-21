Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

О чем вы узнаете:
- Почему кофейная гуща полезна для цветов
- Как правильно использовать кофе на клумбе
- Как защитить цветы от слизней и улиток
С приближением лета садоводы активно ухаживают за клумбами. Рододендроны и азалии остаются одними из самых популярных растений, но для хорошего роста и обильного цветения им нужна правильная подкормка. Своим проверенным методом поделился Джек Стокс — бывший садовник короля Чарльза III, который более 20 лет работал в Гайгроув-Хаус.
Как сообщает британское издание Mirror со ссылкой на интервью эксперта для Coffee Friend, для подкормки рододендронов и азалий он использовал обычную кофейную гущу.
Почему кофейная гуща полезна для рододендронов и азалий
По словам садовника, кофейная гуща особенно хорошо подходит растениям, которые любят кислую почву.
Кофейная гуща лучше всего работает с растениями, любящими кислоту, так что представьте себе рододендроны или азалии. Кофе содержит питательные вещества, такие как азот, калий и магний, которые помогают растениям расти крепко и хорошо цвести, — пояснил Джек Стокс.
Кроме того, при разложении кофейная гуща улучшает структуру почвы и помогает ей дольше удерживать влагу.
Как правильно использовать кофейную гущу на клумбе
Эксперт подчеркивает, что влажную кофейную гущу использовать нельзя, ведь из-за этого может появиться плесень. Перед внесением в почву ее нужно хорошо высушить.
Как подготовить кофейную гущу для подкормки:
- Разложите кофейную гущу тонким слоем на противне и оставьте сушиться в солнечном месте.
- После высыхания пересыпьте ее в герметичную емкость для хранения.
- Перед использованием смешайте сухую гущу с компостом.
- Готовую смесь внесите вокруг корней растения, немного перемешайте с землей и хорошо полейте.
Как кофейная гуща помогает бороться со слизнями
Помимо подкормки, сухая кофейная гуща может помочь защитить растения от вредителей — слизней и улиток.
Для этого эксперт советует сделать вокруг растения небольшое кольцо из сухой кофейной гущи. Шероховатая текстура и содержание кофеина помогают отпугивать вредителей.
Такой способ особенно хорошо подходит для дельфиниумов, хостов и других растений, которые часто страдают от слизней.
Ранее Главред рассказывал о том, что если на вашем участке поселились лягушки, это хороший знак. Они уничтожают вредителей, не вредят урожаю и указывают на чистоту почвы и воды.
Об источнике: The Mirror
The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.
