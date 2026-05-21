СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБ

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2026, 15:53
Украинские защитники уничтожили и ранили около сотни российских оккупантов.
удар по ФСБ
СБУ нанесла удар по зданию ФСБ на оккупированной территории Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • СБУ атаковала россиян на оккупированной территории
  • Дроны ударили по зданию ФСБ
  • Ликвидированы и ранены около 100 оккупантов

Украинские защитники нанесли удар по штабу российской ФСБ на оккупированной территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Около сотни оккупантов удалось уничтожить и ликвидировать. Операцию успешно провели бойцы Центра спецопераций "А" СБУ. Также был уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1".

"Благодаря только этой одной операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены. Россияне должны почувствовать, что эту свою войну они должны завершить. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать", – подчеркнул президент.

СБУ нанесла удар по российской ФСБ / фото: скриншот

Цели в РФ – анонс "Мадяра"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил , что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, расстояние в 1 500–2 000 км от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ, а украинские дроны способны поражать объекты по всей территории страны-агрессора.

Бровди подчеркнул, что приоритетными целями остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются "военно оправданными".

Отдельно командующий заявил, что одной из ключевых задач украинских сил является уменьшение возможностей противника для наступления и нанесение ему потерь, превышающих темпы пополнения.

Ночью на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

