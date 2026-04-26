Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере России

Дарья Пшеничник
26 апреля 2026, 08:48
Очевидцы рассказывают, что первые громкие звуки раздались около 00:40.
26 апреля дроны атаковали НПЗ в Ярославле / Коллаж: Главред, фото: Telegram-каналы

Главное из новости:

  • После взрывов в Ярославле на НПЗ разразился пожар
  • Местные жители сообщили о полутора десятках мощных ударов

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ. Об инциденте массово сообщали местные жители, публикуя видео и фото ярких вспышек в небе, пишет ТСН.

По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 00:40, а всего жители насчитали до полутора десятков мощных ударов. В разных районах города дрожали окна, срабатывали сигнализации автомобилей, а в воздухе ощущалась вибрация. Люди также говорили об активной работе противовоздушной обороны и возможном перехвате воздушных целей.

Вскоре в сети появились снимки с территории Ярославского НПЗ, на которых виден масштабный пожар. Ранее власти региона предупреждали об угрозе атак беспилотников и временно приостановили работу местного аэропорта.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в пятерку крупнейших в России по объемам первичной переработки и является ключевым предприятием топливной инфраструктуры региона. Последствия ночной атаки и масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

