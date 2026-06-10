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Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

Алена Кюпели
10 июня 2026, 15:10
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Чурсина долго болела и при этом ненавидела Украину и поддерживала Путина.
Скончалась популярная российская актриса
Скончалась популярная российская актриса / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с Чурсиной
  • Что она говорила об Украине

Сегодня, 10 июня скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Как пишут российские пропагандисты, последние годы актриса долго болела, почти не появлялась на публике и вела закрытый образ жизни.

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"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса. О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время", — написали в Театре Российской армии.

Скончалась российская актриса Чурсина
Скончалась российская актриса Чурсина / Фото Стархит

Несколько лет назад актриса, в беседе с журналистами, жаловалась на свое здоровье. Тогда она говорила, что в последнее время ей очень тяжело — но она не намерена сдаваться.

"Я дожила до таких лет, что для меня праздник, когда ничего не болит. Если проснулся и нормально ходишь — это же счастье! И ты благодаришь: „Господи, еще подарен один день, спасибо!"", — говорила актриса.

Причиной стала внезапная остановка сердца после продолжительной болезни.

"В сентябре 2026-го 84-летняя Чурсина провела неделю в кардиологической реанимации одной из питерских больниц. Ей диагностировали гипертонию, стенокардию, атеросклероз", — передает источник.

Чурсина о войне

Чурсина поддерживала аннексию Крыма и нападение России на мирную Украину. Она подписала письмо президенту России Путину в поддержку аннексии. 24 мая 2017 года сведения о Людмиле Чурсиной были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец", за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма". В сентябре 2017 года Министерство культуры Украины, на основании обращения Службы безопасности Украины, добавило актрису в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности Украины", запретив ей тем самым въезд на территорию Украины.

В 2022 году поддержала вторжение России на Украину.

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О персоне: Людмила Чурсина

Людмина Чурсина - советская и российская актриса; народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).

В марте 2014 года поддержала аннексию Крыма; подписала письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии. 24 мая 2017 года сведения о Людмиле Чурсиной были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец". В сентябре 2017 года Министерство культуры Украины, на основании обращения Службы безопасности Украины, добавило актрису в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности Украины", запретив ей тем самым въезд на территорию Украины.

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