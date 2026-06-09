Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

Кратко:
- Как выглядят звезды
- В каких отношениях они состоят
Популярная певица Кэти Перри и канадский премьер-министр Джастин Трюдо вывели свои отношения на новый уровень.
Как пишет Page Six, в понедельник пара дебютировала на красной дорожке в Нью-Йорке на мировой премьере документального фильма о концерте "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris", который вышел в рамках кинофестиваля Tribeca 2026.
Перри была одета в белое винтажное платье от Lanvin, а Трюдо – в смокинг.
Помимо обычных поз для пар на красной дорожке, их также запечатлели обменивающимися нежными и улыбающимися взглядами на спонтанных снимках.
В один трогательный момент Перри и Трюдо наклонились друг к другу и прикоснулись лбами, смеясь.
41-летняя певица, исполнительница хита "Firework", и бывший премьер-министр Канады впервые спровоцировали слухи о романе в июле 2025 года.
Посмотреть милые фото пары можно тут:
В том же месяце их заметили вместе в Монреале, а 54-летний Трюдо даже взял свою дочь-подростка Эллу-Грейс на концерт Перри в рамках тура "Lifetimes" в этом канадском городе.
Несмотря на период затишья в начале их отношений, пара возобновила совместную карьеру, и в октябре их сфотографировали держащимися за руки на вечеринке по случаю дня рождения Перри в Париже.
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О персоне: Кэти Перри
Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.
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