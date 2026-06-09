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Гендер-пати в Сен-Тропе: Галкин и Варнава провели праздник для "мисс Украина"

Алена Кюпели
9 июня 2026, 12:29
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В Сен-Тропе украинцы снова отличились роскошной вечеринкой.
Мисс Украина с шиком отметила свой день рождения
Мисс Украина с шиком отметила свой день рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/margoritapasha

Кратко:

  • Кто отпраздновал день рождения
  • Кто выступал на мероприятии

Украинцы уже не в первый раз поражают размахом своих мероприятий. На этот раз отличилась "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша. Она решила отпраздновать свой день рождения и приурочить к нему гендер-пати.

Видео с мероприятия она выложила на своей странице в Instagram. Интересно, что развлекали немногочисленных гостей мисс - хорошие русские - Максим Галкин и Катерина Варнава, а за музыкальную часть вечера отвечала Светлана Лобода.

видео дня
Лобода выступила для мисс Украина
Лобода выступила для мисс Украина / Скриншот

Само мероприятие проходило на роскошной вилле: там была установлена сцена, огромный экран и шикарно украшенные столы. Кроме дня рождения, Паша решила устроить и гендер пати.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

Для этого на сцене появился ее муж, Днепровский бизнесмен Александр Гузенко. Во время праздника выяснилось, что у пары будет мальчик.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

"Мы думали, что будем скрывать мое состояние до последнего – почти до самых родов. Но так совпало, что животик начал расти именно к моему дню рождения. И я попросила мужа подарить мне долгожданный праздник и именно во время него узнать, кого мы ждем, – рассказала "Мисс Украина 2019".

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

Маргарита Паша — украинская модель и обладательница титула "мисс Украина — 2019". Сообщается, что роскошный день рождения Маргариты в Сен-Тропе оплатил её муж — бизнесмен Александр Гузенко, который когда-то входил в список богатейших людей Днепра.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие
Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

К слову, недавно Максим Галкин уже проводил украинскую свадьбу в Каннах. Тогда он выступал "в паре" с Валерием Меладзе.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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