Гендер-пати в Сен-Тропе: Галкин и Варнава провели праздник для "мисс Украина"

В Сен-Тропе украинцы снова отличились роскошной вечеринкой.

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Мисс Украина с шиком отметила свой день рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/margoritapasha

Кратко:

Кто отпраздновал день рождения

Кто выступал на мероприятии

Украинцы уже не в первый раз поражают размахом своих мероприятий. На этот раз отличилась "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша. Она решила отпраздновать свой день рождения и приурочить к нему гендер-пати.

Видео с мероприятия она выложила на своей странице в Instagram. Интересно, что развлекали немногочисленных гостей мисс - хорошие русские - Максим Галкин и Катерина Варнава, а за музыкальную часть вечера отвечала Светлана Лобода.

видео дня

Лобода выступила для мисс Украина / Скриншот

Само мероприятие проходило на роскошной вилле: там была установлена сцена, огромный экран и шикарно украшенные столы. Кроме дня рождения, Паша решила устроить и гендер пати.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

Для этого на сцене появился ее муж, Днепровский бизнесмен Александр Гузенко. Во время праздника выяснилось, что у пары будет мальчик.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

"Мы думали, что будем скрывать мое состояние до последнего – почти до самых родов. Но так совпало, что животик начал расти именно к моему дню рождения. И я попросила мужа подарить мне долгожданный праздник и именно во время него узнать, кого мы ждем, – рассказала "Мисс Украина 2019".

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

Маргарита Паша — украинская модель и обладательница титула "мисс Украина — 2019". Сообщается, что роскошный день рождения Маргариты в Сен-Тропе оплатил её муж — бизнесмен Александр Гузенко, который когда-то входил в список богатейших людей Днепра.

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

Мисс Украина и ее муж отгуляли дорогое мероприятие / Скриншот

К слову, недавно Максим Галкин уже проводил украинскую свадьбу в Каннах. Тогда он выступал "в паре" с Валерием Меладзе.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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