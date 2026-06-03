Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

Алена Кюпели
3 июня 2026, 13:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кейт Миддлтон побывала на важном мероприятии вместе с королем Чарльзом.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон перенесла онкологию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Какое мероприятие посетила Кейт Миддлтон
  • Почему о нем говорят

Кенсингтонский Дворец сделал важное заявление: принцесса Кейт и король Карл III посетили прием, посвященный 125-летию благотворительной организации Cancer Research UK.

Прием, проходивший в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, был организован королем и королевой Камиллой, пишет ABC.

видео дня

Как сообщила Букингемская канцелярия, герцог и герцогиня Глостерские также присутствовали на мероприятии, которое собрало исследователей, врачей, волонтеров и партнеров, участвующих в усилиях организации Cancer Research UK по профилактике, диагностике и лечению рака.

Кейт Миддлтон выгуляла простые сережки
Кейт Миддлтон посетила важное мероприятие / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Для этого мероприятия принцесса Кейт выбрала красное платье от Rodarte с принтом в виде белых сердечек.

Мероприятие ознаменовало начало 125-летнего юбилея Cancer Research UK и включало в себя выставки, демонстрирующие вклад благотворительной организации, ее текущую работу и будущие инновации.

В феврале 2024 года Чарльз объявил, что у него диагностирована нераскрытая форма рака, и он продолжает проходить лечение.

король Чарльз III
Король Чарльз III также серьезно болен / ua.depositphotos.com

Месяц спустя принцесса Кейт сообщила, что проходит лечение от рака.

Она отошла от выполнения общественных обязанностей, сосредоточившись на своем здоровье, и позже объявила, что завершила курс химиотерапии в сентябре 2024 года.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.

Накануне также стало известно, что бывшая жена некогда украинского продюсера Александра Цекало, который променял ее на художницу из Казахстана Дарину Эрвин, сделала путинисту шах и мат.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:28Украина
Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59Синоптик
Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
14:10

"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

13:59

Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надоВидео

13:59

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

Реклама
13:53

Гороскоп на завтра, 4 июня: Львам — срыв планов, Скорпионам — перемены

13:34

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:26

Буданов разрабатывает долгосрочную оборонную стратегию Украины — финские СМИ

13:14

Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культураВидео

13:05

Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

13:03

Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

13:00

23 млрд грн убытков и лондонский след: СМИ сообщили о деятельности сестры экс-банкира Лагуна за границей

12:58

Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потеряхВидео

12:54

Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощамиВидео

12:45

"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

12:22

Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

Реклама
12:14

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": Сибига отреагировал на возмущение Польши

12:07

Силы обороны поразили корабль РФ "Бойкий" в Санкт-Петербурге - подробности

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

12:00

Незнакомцы заняли дом мужчины и оставили после себя только пепелВидео

11:51

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

11:40

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

11:08

Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за суткиВидео

11:06

"Остался воином навечно": на фронте погиб известный 23-летний музыкант

11:00

Загадка украинского художника поставила в тупик 98% людей по всему миру

10:51

Признак слабости: в NYT раскрыли, почему Россия усилила удары по Украине

10:45

О соде и уксусе лучше забыть: как прочистить слив раковины от жира

10:33

Сорняки исчезнут без прополки: дачникам назвали простой способ с обычным картоном

10:14

"Пришлось идти на крайние меры": Потап и Настя взялись за староеВидео

10:07

"Тушите Питер": Зеленский подтвердил удар по терминалу на родине Путина

09:50

Лукашенко выгодно не начинать войну против Украины: эксперт объяснил почему

09:47

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

09:15

Почему 4 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

09:10

Песков сделал громкое заявление о завершении войны: Коваленко объяснил ее подлинный смыслмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:53

РФ ударила дронами по Одесской области: пострадала инфраструктура, ранены люди

08:23

РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

07:55

В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымомФото

07:06

Выпускает детали для ракет Х-101: после атаки дронов горит военный завод в МичуринскеВидео

05:55

"Пожертвовала ради России": Повалий выдвинула требования после приговора в Украине

05:11

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

05:06

Пыль на жалюзи и плинтусах исчезнет надолго: чем нужно протереть

04:30

Редкий денежный шанс: какие знаки зодиака скоро сорвут джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

03:31

Люди-"девятки": нумеролог назвала три даты рождения с сильнейшей энергетикой рода

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять