Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

Кратко:
- Какое мероприятие посетила Кейт Миддлтон
- Почему о нем говорят
Кенсингтонский Дворец сделал важное заявление: принцесса Кейт и король Карл III посетили прием, посвященный 125-летию благотворительной организации Cancer Research UK.
Прием, проходивший в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, был организован королем и королевой Камиллой, пишет ABC.
Как сообщила Букингемская канцелярия, герцог и герцогиня Глостерские также присутствовали на мероприятии, которое собрало исследователей, врачей, волонтеров и партнеров, участвующих в усилиях организации Cancer Research UK по профилактике, диагностике и лечению рака.
Для этого мероприятия принцесса Кейт выбрала красное платье от Rodarte с принтом в виде белых сердечек.
Мероприятие ознаменовало начало 125-летнего юбилея Cancer Research UK и включало в себя выставки, демонстрирующие вклад благотворительной организации, ее текущую работу и будущие инновации.
В феврале 2024 года Чарльз объявил, что у него диагностирована нераскрытая форма рака, и он продолжает проходить лечение.
Месяц спустя принцесса Кейт сообщила, что проходит лечение от рака.
Она отошла от выполнения общественных обязанностей, сосредоточившись на своем здоровье, и позже объявила, что завершила курс химиотерапии в сентябре 2024 года.
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О персоне: Кейт Миддлтон
Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.
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