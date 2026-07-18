"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

Кратко:
- Как выглядела Лорак в клипе
- За что ее разнесли в РФ
Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, выпустила новую песню, которую жестко раскритиковали ее российские поклонники за примитивный текст и музыку.
Но больше, Лорак даже удивила не новой песней, а неумением двигаться. Она пытается танцевать в клипе, но у нее получаются угловатые и странные движения.
Она едва ли попадает в ритм и пытается соответствовать своему мужу и балету в клипе, но ей до них как до "неба ползком".
В комментариях любимые россияне певицы фактически "забросали певицу помидорами".
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Отметим, как сообщал Главред, ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.
Ранее также Лорак заговорила о своем бывшем муже, гражданине Турции Мурате Налчаджиоглу.
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О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
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