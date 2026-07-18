"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

Предательница Ани Лорак решила удивить новым клипом, но чуда не произошло.

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Ани Лорак решила удивить новой песней / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Ани Лорак

Кратко:

Как выглядела Лорак в клипе

За что ее разнесли в РФ

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, выпустила новую песню, которую жестко раскритиковали ее российские поклонники за примитивный текст и музыку.

Но больше, Лорак даже удивила не новой песней, а неумением двигаться. Она пытается танцевать в клипе, но у нее получаются угловатые и странные движения.

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Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

Она едва ли попадает в ритм и пытается соответствовать своему мужу и балету в клипе, но ей до них как до "неба ползком".

Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

В комментариях любимые россияне певицы фактически "забросали певицу помидорами".

Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

Лорак выпустила клип и сильно опозорилась / Скриншот Instagram/anilorak

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Отметим, как сообщал Главред, ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.

Ранее также Лорак заговорила о своем бывшем муже, гражданине Турции Мурате Налчаджиоглу.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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