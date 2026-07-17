Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

Массовые акции в поддержку Михаила Федорова проходят во многих крупных городах.

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В Украине проходят массовые акции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Киеве на митинг собралось не менее 10 тысяч человек

Участники поддерживают Федорова и требуют отставки главкома ВСУ

Массовые акции также проходят во многих крупных городах

Массовый митинг проходит в Киеве в пятницу вечером, 17 июля, против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Акция проходит на площади Франко недалеко от здания Офиса президента в центре Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно о количестве митигующих

Отмечается, что вся площадь, включая сквер и проезжую часть, а также участки прилегающих улиц Ольгинской, Грушевского и Ступки, заполнена тысячами протестующих. Их уже не менее 10 тысяч, и они продолжают прибывать.

Большинство участников акции - молодежь, но немало людей среднего и пожилого возраста. Детей, напротив, не видно, хотя ранее, когда акция была менее многолюдной, некоторые участники брали их с собой. Более двух третей участников - женщины.

Какие главное требования

Участники скандируют "Федоров!", "Верните!", "Позор!", поют гимн Украины.

Многие держат разнообразные плакаты на упаковочном картоне с надписями "Армия без схем", "Не за это мой муж воюет", "Вы уничтожили шанс на военную реформу", "Боритесь с врагом, а не со здравым смыслом", "У нас тоже конфликт с Сырским", а также с другими лозунгами, с которыми митингующие стояли на этой же площади в четверг и в пятницу утром.

Подчеркивается, что участники акции заметно чаще требуют отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Они скандируют соответствующие лозунги и держат плакаты с такими же надписями.

На месте также находятся "Полиция диалога" и сотрудники СМИ. Движение на прилегающих улицах Ольгинской, Грушевского и Ступки официально не перекрыто, но движение по ним ограничено из-за большого количества протестующих. На проезжей части по-прежнему остается немало припаркованных автомобилей.

Где проходят массовые акции протеста

По сообщению Радио Свобода, кроме Киева акции в поддержку Михаила Федорова проходят во многих крупных городах. В частности - во Львове, Днепре, Николаеве, Одессе. По сообщениям, акции также проходят в Тернополе, Полтаве, Харькове, Николаеве, Ивано-Франковске, Кропивницком и других городах.

В Запорожье участники протеста воссоздали картину "Запорожцы пишут письмо султану" и направили открытое обращение Владимиру Зеленскому, передает Укринформ.

По словам организаторов, акции планируют проводить каждый день, пока власти не отреагируют на их требования.

Смотрите видео - массовый митинг в Киеве:

Ранее Главред сообщал, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы Министерства обороны, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинской армии.

Напомним, Федоров заявил о сложностях во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, отдельные инициативы его команды в Минобороны якобы не получали поддержки со стороны военного руководства.

Как сообщалось, Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он отметил, что граждане имеют право на мирные протесты, но объяснил необходимость вмешательства во взаимодействие между руководством ВСУ и Министерством обороны.

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Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

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