Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

Главное:
- В Киеве на митинг собралось не менее 10 тысяч человек
- Участники поддерживают Федорова и требуют отставки главкома ВСУ
- Массовые акции также проходят во многих крупных городах
Массовый митинг проходит в Киеве в пятницу вечером, 17 июля, против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Акция проходит на площади Франко недалеко от здания Офиса президента в центре Киева, сообщает Интерфакс-Украина.
Что известно о количестве митигующих
Отмечается, что вся площадь, включая сквер и проезжую часть, а также участки прилегающих улиц Ольгинской, Грушевского и Ступки, заполнена тысячами протестующих. Их уже не менее 10 тысяч, и они продолжают прибывать.
Большинство участников акции - молодежь, но немало людей среднего и пожилого возраста. Детей, напротив, не видно, хотя ранее, когда акция была менее многолюдной, некоторые участники брали их с собой. Более двух третей участников - женщины.
Какие главное требования
Участники скандируют "Федоров!", "Верните!", "Позор!", поют гимн Украины.
Многие держат разнообразные плакаты на упаковочном картоне с надписями "Армия без схем", "Не за это мой муж воюет", "Вы уничтожили шанс на военную реформу", "Боритесь с врагом, а не со здравым смыслом", "У нас тоже конфликт с Сырским", а также с другими лозунгами, с которыми митингующие стояли на этой же площади в четверг и в пятницу утром.
Подчеркивается, что участники акции заметно чаще требуют отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Они скандируют соответствующие лозунги и держат плакаты с такими же надписями.
На месте также находятся "Полиция диалога" и сотрудники СМИ. Движение на прилегающих улицах Ольгинской, Грушевского и Ступки официально не перекрыто, но движение по ним ограничено из-за большого количества протестующих. На проезжей части по-прежнему остается немало припаркованных автомобилей.
Где проходят массовые акции протеста
По сообщению Радио Свобода, кроме Киева акции в поддержку Михаила Федорова проходят во многих крупных городах. В частности - во Львове, Днепре, Николаеве, Одессе. По сообщениям, акции также проходят в Тернополе, Полтаве, Харькове, Николаеве, Ивано-Франковске, Кропивницком и других городах.
В Запорожье участники протеста воссоздали картину "Запорожцы пишут письмо султану" и направили открытое обращение Владимиру Зеленскому, передает Укринформ.
По словам организаторов, акции планируют проводить каждый день, пока власти не отреагируют на их требования.
Смотрите видео - массовый митинг в Киеве:
Ранее Главред сообщал, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы Министерства обороны, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинской армии.
Напомним, Федоров заявил о сложностях во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, отдельные инициативы его команды в Минобороны якобы не получали поддержки со стороны военного руководства.
Как сообщалось, Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он отметил, что граждане имеют право на мирные протесты, но объяснил необходимость вмешательства во взаимодействие между руководством ВСУ и Министерством обороны.
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Об источнике: Укринформ
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