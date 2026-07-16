"Нам нужно сменить главнокомандующего": Федоров сделал неожиданное заявление

Бывший министр прокомментировал свою отставку.

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Федоров рассказал о своих планах на будущее / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital

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Бывший министр предлагал кардинальные изменения в командовании

Сырский якобы блокировал инициативы Федорова и его команды

Решение о новом министре обороны еще не принято

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сегодня, 16 июля, проводит брифинг перед уходом из правительства. Он представляет результаты своей работы на этом посту.

Во время трансляции на канале "Суспільне" он заявил, что все его заслуги за время руководства в Минобороны были бы невозможны без совместной работы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я был последним и, пожалуй, единственным человеком в окружении президента, который его ценил, не подводил и не строил схем. Спасибо всем, кто меня поддерживает", - подчеркнул он.

Также Федоров заявил об "изоляции и токсикации тех, кто развивается" в армии. Поэтому он предложил кардинальные кадровые решения - смену как главнокомандующего, так и начальника Генштаба.

"У нас нет другого выбора, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, а их не будут подавлять. Современная организация, построенная на технологиях, нуждается в лидерстве в управлении", - добавил он.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео заявления Федорова во время брифинга:

Почему у министра возникли недоразумения с Сырским

По словам Федорова, все инициативы, предложенные бывшей командой Минобороны, блокировались главнокомандующим. Он якобы не был готов лично в глаза открыто говорить о проблемах.

"Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа какую-то кампанию", - сказал бывший министр.

Какую должность предложили Федорову

Бывший министр обороны отметил, что во время разговора с президентом вчера, 15 июля, Зеленский предложил ему остаться в команде и стать советником. Однако Федоров отказался от этого поста.

В то же время, на вопрос от журналистов относительно того, готов ли Федоров остаться на должности Министра обороны, если его подадут в качестве кандидата, он не дал четкого ответа. Только отметил, что сегодня беседовал с президентом и ожидается еще одна встреча.

"Президент еще не выбрал сторону Сырского. Я уверен, что президент слышит украинский народ, ситуация будет исправлена", - добавил он во время брифинга.

Почему Минобороны не может решить вопрос мобилизации

Отвечая на вопрос о реформе ТЦК, Федоров заявил, что центры комплектования подчиняются Сухопутным войскам, которые, в свою очередь, подчиняются главнокомандующему.

"Мы не можем решить вопрос мобилизации без нового общественного договора. Почему у Третьего корпуса получилось? Есть доктрина, вертикаль, все разбираются в любом вопросе. Или "Хартия", например, у них очередь из минимум 2 тысяч иностранцев, которые хотят приехать. В армии есть множество людей, которые могут делать больше, если дать им свободу. Все эти фейки, о том что Сырский может держать фронт, потому что он авторитарный… Украинцы остановили фронт. Они сами идут, берут на себя риск, а не потому, что боятся идти в СЗЧ. Им нужно уважение, сроки службы, возможность перевода, социальная поддержка", – подчеркнул он.

Какие ключевые проблемы нужно решить Украине

По мнению Федорова, одной из главных проблем есть недостаточная способность украинской армии работать на оперативном уровне. Российская армия традиционно планирует свои действия на значительную оперативную глубину, в то время как украинская система долгое время была сосредоточена преимущественно на тактическом уровне.

Также бывший министр обратил внимание на постоянные кадровые перестановки в армии. По его словам, командир бригады может проработать всего месяц, после чего его заменяют другим. Это делает невозможным долгосрочное планирование, создание стабильной команды и последовательное развитие подразделения.

Какие результаты были у МО во время руководства Федорова

Бывший министр рассказал, что минобороны усилило финансирование самых результативных боевых подразделений. Они начали получать миллиардные суммы на развитие возможностей и уничтожение российских войск благодаря развитию рынка дронов.

Также частным компаниям разрешили интегрироваться в систему противовоздушной обороны, испытывать свои разработки непосредственно во время атак. Сегодня перехватчики сбивают 70, 80, 90% дронов.

После введения системы "белых списков" российские войска отключили доступ к Starlink. В результате дроны с российскими терминалами потеряли спутниковую связь.

Starlink / Инфографика: Главред

Кроме этого Федоров упомянул о создании системы малого ПВО. Ее целью должно было стать перехват не менее 95% российских ударных дронов и крылатых ракет благодаря новым технологиям и изменению организации противовоздушной обороны.

В то же время он отметил, что переход ВСУ на корпусную систему до сих пор не завершен. В Украине уже есть успешные корпуса, удерживающие позиции или продвигающиеся вперед. Но в других корпусах постоянно меняются командующие, а структура и количество подчиненных бригад остаются неясными.

Как Федоров отреагировал на утренние протесты

В конце брифинга бывший министр обороны поблагодарил людей, которые вышли на мирные акции в разных городах Украины. При этом он подчеркнул, что пока идет полномасштабная война, нужно заботиться о безопасности.

"Я люблю украинский народ, потому что он умеет, чувствует и знает. Нам нужно не расшатать страну. Нужно сделать так, чтобы приняли правильные управленческие решения. Будьте осторожны, потому что Россия сделает все, чтобы использовать любую слабость в нашей стране для себя", - подытожил Федоров.

Отставка Михаила Федорова – что известно

Напомним, Главред писал, что 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После увольнения он обнародовал развернутый итог работы команды, перечислив ключевые изменения, которые удалось достичь за время руководства оборонным ведомством, а также признав направления, где реформы еще не завершены.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром". Такую возможность сейчас, по данным источников, обсуждают украинские власти.

Уже 16 июля утром в Украине начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы с мирными протестами в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре, Житомире и Чернигове.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года до июля 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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