Украинские дроны меняют фронт, но этого мало для перелома войны - Foreign Policy

Украинские дроны все чаще наносят удары по транспортной инфраструктуре противника в глубоком тылу.

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Задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

Задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации

Массовое применение дронов способно серьезно ослабить российскую оборону

Украинские беспилотники средней дальности оказывают все более заметное влияние на ход боевых действий, эффективно поражая российские логистические маршруты и осложняя снабжение войск. Однако, как отмечают аналитики, даже широкое применение таких БПЛА вряд ли станет решающим фактором, который позволит Украине самостоятельно вернуть оккупированные территории. Об этом сообщает Foreign Policy.

По информации издания, украинские дроны все чаще наносят удары по транспортной инфраструктуре противника в глубоком тылу. В результате маршруты, которые ранее считались относительно безопасными для российской армии, превратились в зоны повышенного риска для перемещения военной техники, а также грузовиков с боеприпасами, топливом и продовольствием.

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Киев намерен существенно увеличить выпуск беспилотников этого класса. В планах - довести объем производства до 100 тысяч аппаратов ежегодно и расширить их применение в различных подразделениях Сил обороны.

Научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Ник Рейнольдс считает, что беспилотники средней дальности сегодня во многом выполняют функции дальнобойного высокоточного вооружения.

По его словам, во многих случаях эти дроны компенсируют возможности, которые ранее обеспечивали такие системы, как HIMARS.

Эксперты также отмечают постепенное снижение качества личного состава российской армии. Несмотря на то что финансовые стимулы помогают Кремлю привлекать новых военнослужащих, подготовка квалифицированных операторов беспилотников становится все более сложной задачей.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что даже успешные удары по российской логистике пока не привели к снижению активности наступательных действий. На ряде участков фронта российские войска продолжают сохранять высокий темп наступления.

Почему одних дронов может быть недостаточно

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков подчеркивает, что главная задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации.

"Первая цель – остановить ухудшение ситуации, и только потом мы можем думать о чем-то более амбициозном", - говорит он.

По словам эксперта, у Украины по-прежнему есть серьезные кадровые проблемы. Для масштабных наступательных операций нужны хорошо подготовленные штурмовые подразделения, которых сейчас не хватает.

Кроме того, даже эффективные удары по логистике не решают другую проблему – большое количество хорошо замаскированных российских операторов FPV-дронов, способных останавливать продвижение украинских войск.

Рейнольдс отмечает, что обнаруживать такие позиции чрезвычайно сложно.

"Они очень, очень хорошо замаскированы. Их можно идентифицировать, но это сложно и занимает много времени", – сказал эксперт.

Могут ли дроны сами изменить ход войны

Несмотря на осторожные оценки, Белесков не исключает, что массовое применение беспилотников способно серьезно ослабить российскую оборону. По его словам, все зависит от масштаба и координации ударов.

"Открытый вопрос, можно ли только с помощью кампании беспилотников средней дальности вернуть обширные оккупированные территории. Мы проводим беспрецедентный эксперимент в военной истории", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что для такого сценария потребуются тысячи одновременных ударов по маршрутам снабжения, складам боеприпасов и топливным базам.

"Речь идет о количестве экипажей, которые у нас есть, о разведке и об одновременности", – добавил Белесков.

Дальнобойные дроны уже влияют не только на фронт

Украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют энергетическую инфраструктуру России и логистику в оккупированном Крыму. По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Джана Касапоглу, это вынуждает Россию перебрасывать системы противовоздушной обороны с фронта для защиты собственной территории.

Помимо военного эффекта, успехи украинских беспилотников имеют и политическое значение. Как отмечает Foreign Policy, именно эффективность новой тактики помогает Украине сохранять поддержку западных союзников, которые продолжают поставлять оружие и средства ПВО.

Украинские дроны и их эффективное применение – новости по теме

Как писал ранее Главред, активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина запустила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об источнике: Foreign Policy Foreign Policy - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

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