Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинские дроны меняют фронт, но этого мало для перелома войны - Foreign Policy

Виталий Кирсанов
16 июля 2026, 09:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинские дроны все чаще наносят удары по транспортной инфраструктуре противника в глубоком тылу.
Задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации
Задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации
  • Массовое применение дронов способно серьезно ослабить российскую оборону

Украинские беспилотники средней дальности оказывают все более заметное влияние на ход боевых действий, эффективно поражая российские логистические маршруты и осложняя снабжение войск. Однако, как отмечают аналитики, даже широкое применение таких БПЛА вряд ли станет решающим фактором, который позволит Украине самостоятельно вернуть оккупированные территории. Об этом сообщает Foreign Policy.

По информации издания, украинские дроны все чаще наносят удары по транспортной инфраструктуре противника в глубоком тылу. В результате маршруты, которые ранее считались относительно безопасными для российской армии, превратились в зоны повышенного риска для перемещения военной техники, а также грузовиков с боеприпасами, топливом и продовольствием.

видео дня

Киев намерен существенно увеличить выпуск беспилотников этого класса. В планах - довести объем производства до 100 тысяч аппаратов ежегодно и расширить их применение в различных подразделениях Сил обороны.

Научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Ник Рейнольдс считает, что беспилотники средней дальности сегодня во многом выполняют функции дальнобойного высокоточного вооружения.

По его словам, во многих случаях эти дроны компенсируют возможности, которые ранее обеспечивали такие системы, как HIMARS.

Эксперты также отмечают постепенное снижение качества личного состава российской армии. Несмотря на то что финансовые стимулы помогают Кремлю привлекать новых военнослужащих, подготовка квалифицированных операторов беспилотников становится все более сложной задачей.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что даже успешные удары по российской логистике пока не привели к снижению активности наступательных действий. На ряде участков фронта российские войска продолжают сохранять высокий темп наступления.

Почему одних дронов может быть недостаточно

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков подчеркивает, что главная задача беспилотников сейчас – не наступление, а стабилизация ситуации.

"Первая цель – остановить ухудшение ситуации, и только потом мы можем думать о чем-то более амбициозном", - говорит он.

По словам эксперта, у Украины по-прежнему есть серьезные кадровые проблемы. Для масштабных наступательных операций нужны хорошо подготовленные штурмовые подразделения, которых сейчас не хватает.

Кроме того, даже эффективные удары по логистике не решают другую проблему – большое количество хорошо замаскированных российских операторов FPV-дронов, способных останавливать продвижение украинских войск.

Рейнольдс отмечает, что обнаруживать такие позиции чрезвычайно сложно.

"Они очень, очень хорошо замаскированы. Их можно идентифицировать, но это сложно и занимает много времени", – сказал эксперт.

Могут ли дроны сами изменить ход войны

Несмотря на осторожные оценки, Белесков не исключает, что массовое применение беспилотников способно серьезно ослабить российскую оборону. По его словам, все зависит от масштаба и координации ударов.

"Открытый вопрос, можно ли только с помощью кампании беспилотников средней дальности вернуть обширные оккупированные территории. Мы проводим беспрецедентный эксперимент в военной истории", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что для такого сценария потребуются тысячи одновременных ударов по маршрутам снабжения, складам боеприпасов и топливным базам.

"Речь идет о количестве экипажей, которые у нас есть, о разведке и об одновременности", – добавил Белесков.

Дальнобойные дроны уже влияют не только на фронт

Украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют энергетическую инфраструктуру России и логистику в оккупированном Крыму. По мнению старшего научного сотрудника Института Хадсона Джана Касапоглу, это вынуждает Россию перебрасывать системы противовоздушной обороны с фронта для защиты собственной территории.

Помимо военного эффекта, успехи украинских беспилотников имеют и политическое значение. Как отмечает Foreign Policy, именно эффективность новой тактики помогает Украине сохранять поддержку западных союзников, которые продолжают поставлять оружие и средства ПВО.

Украинские дроны и их эффективное применение – новости по теме

Как писал ранее Главред, активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина запустила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Foreign Policy

Foreign Policy - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
беспилотники дроны Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

10:59Аналитика
Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуют

Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуют

09:57Политика
Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

08:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Последние новости

10:59

Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

10:55

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

10:44

Сколько живут российские новобранцы на фронте: ответ главы ЦРУ удивил

10:20

Этический совет не пропустил из-за недоброчестности в ВРП Кучерявенко – бывшего председателя комиссии по отбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

10:19

В России во время суда жестко опозорили Кузю из "Универа"

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
09:57

Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуютФотоВидео

09:48

Украинские дроны меняют фронт, но этого мало для перелома войны - Foreign Policy

09:32

Россияне высмеяли Юлию Высоцкую из-за ужасных рук: что с ними не так

09:10

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Реклама
08:58

Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

08:41

Над Лорак сгущаются тучи: теперь ее концерты отменяют не только в РФ

08:38

Удар дронов по Энгельсу: вспыхнул аэродром, откуда РФ бьет по УкраинеВидео

08:15

Путина не спасут даже бункеры: журналист предсказал будущее диктатора

08:01

Взрыв в Одессе прогремел в День траура: первые детали ракетного удара РФ

07:07

Харьков массированно атаковали дроны РФ: повреждены парк, кинотеатр и домаФото

06:44

РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данныеФото

05:10

Старая жизнь останется позади: каким знакам зодиака откроется новый горизонт

04:32

Кошка мяукает не просто так: 5 ошибок хозяев, которые разбивают ей сердцеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:31

Молния может убить даже дома: эксперты назвали опасные ошибки во время грозы

Реклама
03:03

Народные приметы и суеверия: откуда взялись самые известные украинские поверья

01:15

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ ударила по столице баллистикой, что известно

00:04

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

15 июля, среда
23:50

Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

23:23

Сорванные планы и лишние расходы: три знака зодиака, которых ждут проблемы

23:20

РФ может применить новый вид оружия против украинцев: предупреждение Сотника

22:50

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормкиВидео

22:36

Вместо РФ - новое название: как изменится Россия после войны, назван интересный сценарийВидео

22:26

Как ещё можно назвать Валерию на украинском: подборка мягких форм этого имени

21:49

Малосольные огурцы в пакете — простой лайфхак для суперхрустящей закуски

21:40

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

21:26

Всего 1 литр под куст — и кабачки будут расти без остановки: лучшая июльская подкормкаВидео

20:56

Как быстро смыть зеленку с рук и одежды: средства, которые действуют сразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 июля: Ракам — награда, Скорпионам — сожаление

20:40

Как защитить Украину от российской баллистики: эксперт назвал четыре ключевых шагаФото

20:32

Банкноту с изображением Василия Стуса перерисуют из-за скандала

20:20

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

20:09

"Толкать воду в ступе": странное испытание, которое когда-то проходили невесты

19:49

Киркоров пошел на крайние меры, чтобы дети не были гражданами России

19:45

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

Реклама
19:40

Можно ли спать на кровати умершего родственника: ответ священника

19:40

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:10

Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала - Невзлинмнение

19:09

Нашего дома больше нет: российская ракета разрушила дом популярного блогера

19:03

"Это только начало": Украина и ЕС договорились о масштабном производстве оружия

18:56

К концу июля всё изменится: четыре знака зодиака, которых ждёт успех

18:35

Людям, рожденным в определенные даты, труднее всего найти любовь

18:33

Число жертв растет: Россия ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:29

Гигантский НПЗ "Салават" прекратил работу, губернатор врет о "нескольких днях"

18:21

Зачем зарывать ржавые гвозди под деревьями: как именно железо влияет на сад

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять