Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

Эффективность обороны РФ была поставлена под сомнение из-за недавних атак Украины.

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Россияне начали сомневаться в оборонных возможностях РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сообщили аналитики:

Удары Украины по флоту РФ вызывают возмущение у россиян

Милблогеры начали критиковать российских чиновников

Систему обороны РФ поставили под сомнение сами же россияне

Силы обороны Украины продолжают атаковать российские суда в Азовском и Черном морях. Из-за этого россияне все больше возмущаются и критикуют оборонные системы РФ.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они сослались на заявление связанного с Кремлем российского милблогера, который резко прокомментировал недавний удар украинских сил по сторожевому кораблю ФСБ у Геленджика.

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Блогер поставил под сомнение российскую систему обороны, поскольку у порта не было защитных сеток, а также российские войска не обнаружили морской дрон Украины заранее.

"Милблогер раскритиковал невнимательность чиновников в вопросе укрепления обороны России против украинских беспилотных систем. Другой российский милблогер также подверг сомнению то, как украинские беспилотные корабли проникли незамеченными, прежде чем столкнуться с судном ФСБ", - пишут аналитики.

Что ждет россиян в Крыму - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам секретаря Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься об отъезде, поскольку ситуация на полуострове продолжает ухудшаться.

Помимо топливного кризиса, в Крыму уже возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а впереди, по её мнению, полуостров ждёт ещё и серьёзный экономический кризис.

Удары Украины по флоту РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем впервые поразили танкеры теневого флота РФ в акватории Черного моря. Украинские беспилотники "выследили" 20 судов.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Ранее, 14 июля, в акватории Азовского моря были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир РФ. Эти танкеры враг использовал, в частности, для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Накануне, 12 июля, Силы обороны Украины поразили десять танкеров и четыре парома противника в акватории Азовского моря. Эти паромы обеспечивали военную логистику и перевозку грузов в интересах ВС РФ.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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