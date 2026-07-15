РФ может применить новый вид оружия против украинцев: предупреждение Сотника

Журналист и блогер Александр Сотник рассказал, при каких условиях Кремль решится применить бактериологическое оружие и почему этот проект сравнивают с ядерным.

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Бактериологическое оружие: Сотник рассказал, когда Россия может применить его против Украины / Коллаж: Главред

О чём сказал Сотник:

Гитлер обладал бактериологическим оружием, но не применил его

Коммунисты дважды применили его против украинцев

Кремль мечтает об оружии без "взрывов и разрушений"

Бактериологическое оружие в мире разрабатывают только три страны - Франция, США и Россия, и при определенных обстоятельствах Кремль может решиться применить его против Украины. Об этом сообщил журналист и блогер Александр Сотник в интервью Главреду.

По его словам, среди стран, способных создавать такой тип вооружения, нет ни Китая, ни Северной Кореи, ни Германии - хотя во времена Гитлера подобные разработки в Германии велись.

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"У Гитлера было такое оружие, но он его не использовал", - отметил Сотник.

Советский след в Украине

История применения бактериологического оружия против украинцев тесно связана именно с советским режимом, а не с нацистами. Сотник напомнил о двух случаях во время Второй мировой войны, когда коммунисты сознательно шли на массовые жертвы среди собственного населения.

"Комунисты применяли его - во время Второй мировой войны, причем дважды. И оба раза - на территории Украины: сначала в 1942 году использовали возбудитель желудочно-кишечной инфекции, когда немцы наступали на Харьков, а затем в 1943 году в Крыму - тогда была применена легочная инфекция", - рассказал журналист.

Последствия этих операций, по словам Сотника, были катастрофическими именно для советских граждан, а не для врага.

"В первом случае погибло лишь несколько сотен гитлеровцев и около 50 тысяч советских граждан. Коммунистам было наплевать на собственное население. А Путин - это чекист и коммунист, передовой отряд партии", - убежден Сотник.

Проект Ковальчука и дочерей Путина

Современная разработка подобного вооружения в России, по словам журналиста, маскируется под научные исследования совершенно другого направления. Он обратил внимание на конкретных людей, причастных к этому проекту.

"За ширмой разговоров о продлении жизни к этому проекту "пристегнуты" дочери Путина и Михаил Ковальчук. Ковальчук вообще считает, что должны существовать генномодифицированные люди", - отметил Сотник.

По словам блогера, сам Ковальчук публично сравнивает масштаб этих исследований с ядерным оружием, и эта информация не является секретом.

"Он заявляет, что эти разработки можно сравнить с ядерным оружием. Он говорит об этом открыто, всё это можно найти в открытых источниках", - отметил Сотник.

Что касается конкретного триггера для применения такого оружия, журналист воздержался от прогнозов, но выразил уверенность в намерениях Кремля, если разработка будет завершена.

"Если, не дай бог, они когда-нибудь применят такое оружие, это действительно изменит ход войны и само её восприятие. Многие тогда могут сказать: "Да ну его, сейчас не до войны, у нас вот народ гибнет". Как только такое оружие появится, и, если к тому моменту путинский режим все еще будет существовать, я ни в чем не сомневаюсь, - с абсолютным оружием, которое действует без взрывов и разрушений", - подытожил Сотник.

Россияне не нацелены на мир

Напомним, Организация Объединенных Наций сообщила, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак, пишет CNN.

Также сообщается, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины, говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты ISW проанализировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 14 июля, в котором он обвинил "европейцев" в якобы попытках подорвать "существующие соглашения" между Россией и Соединенными Штатами.

Как сообщал Главред, Россия-агрессор продолжит атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на слова представителя Воздушных сил Украины, полковника Юрия Игната.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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