Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

Зеленский заявил о возможной эскалации со стороны Путина после выборов в РФ.

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Зеленский раскрыл подробности эскалации со стороны Путина - чего ожидать после выборов в РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Путин отреагирует на удары по РФ и Крыму

Какой будет новая эскалация со стороны России после выборов

Когда Украина начнет производить собственные ракеты Patriot

После парламентских выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который транслировал Укринформ.

По его словам, у Москвы есть несколько сценариев усиления агрессии, среди которых - расширение мобилизации, демонстрация новых военных успехов или давление на другие государства.

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Главред выяснил, каких эскалационных шагов можно ожидать от Путина и как Украина развивает собственное производство вооружений.

Зеленский объяснил, почему после выборов в РФ существует риск новой эскалации

Президент подчеркнул, что сами выборы вряд ли изменят политику Кремля, ведь их результат предсказуем. Зато завершение избирательного процесса развяжет руки российскому руководству для принятия более жестких и непопулярных решений.

"Возможна эскалация после парламентских выборов в РФ. Результат выборов никак не повлияет на эту эскалацию, поскольку он будет известен еще до выборов", - отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что в последнее время в России существенно меняются общественные настроения. По его словам, всё больше граждан выступают не столько против самого руководства страны, сколько против продолжения войны. Особенно заметной такая тенденция стала после того, как боевые действия начали непосредственно затрагивать территорию России и оккупированный Крым.

"Я не знаю наверняка, сколько людей поддерживают его или не поддерживают. Но людей, которые не поддерживают войну и хотят, чтобы она закончилась, стало значительно больше", - подчеркнул президент.

Удары по России и Крыму изменили отношение населения к войне

Глава государства пояснил, что операции Сил обороны Украины в приграничных регионах РФ и на Крымском полуострове заставили местное население ощутить реальные последствия боевых действий, что кардинально повлияло на социологическую обстановку внутри страны-агрессора.

"После наших оперативных действий на поле боя, а также после операций на территории России и нашего оккупированного Крыма в некоторых регионах количество людей, желающих окончания войны, выросло с 10% до 62–63%", - сказал Зеленский.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

По его словам, те россияне, которые раньше видели войну только по телевизору, теперь сталкиваются с ней лично. И хотя официальные результаты выборов этого не покажут, реальное отношение общества к путинскому режиму быстро меняется.

"Они начали ощущать войну на своей территории. Такие вещи, безусловно, влияют на реальный рейтинг и голосование в Российской Федерации", - подчеркнул он.

Какими могут быть следующие шаги Кремля

Президент сообщил, что украинское руководство анализирует возможные сценарии дальнейших действий Москвы. Одним из наиболее вероятных он назвал увеличение масштабов мобилизации, поскольку существенное расширение контрактной армии требует огромных финансовых затрат.

"Может пойти на увеличение мобилизации. Там, где не потребуется подписывать такие дорогостоящие контракты. Думаем об этом", - заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что у Кремля есть и другие инструменты для эскалации. Это могут быть как новые наступательные действия на поле боя, так и политическое или военное давление на отдельные государства. Украина, по словам президента, не может точно предсказать все возможные решения Владимира Путина, поэтому вынуждена готовиться к любому развитию событий.

"К таким шагам нужно готовиться. Мы должны готовиться к любым вызовам", - подчеркнул глава государства.

Как Украина пытается заставить Путина сесть за стол переговоров

Президент сообщил, что наряду с подготовкой к возможным новым атакам Украина продолжает проводить собственные военные операции. По его убеждению, именно системное давление может заставить российское руководство пересмотреть свою позицию.

"Есть другой путь - продолжать те оперативные действия, которые мы сейчас проводим и которые могут привести к тому, что Путин будет готов к диалогу", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что уже обсуждал с руководством Европейского Союза и президентом США перечень необходимых шагов, которые, по мнению Украины, заставят Путина сесть за стол переговоров.

Как продвигается программа PURL и двусторонние соглашения по ракетам

Президент подробно рассказал о двух основных каналах поставок - программе PURL из США и двусторонних соглашениях с отдельными европейскими лидерами, уточнив объемы и особенности каждого из них.

"Номер один - это Patriot. Это соответствующие финансовые программы [от США] или наши двусторонние отношения с различными лидерами, прежде всего с европейскими. Благодаря этим программам мы можем получать ракеты из США за счет финансирования европейских лидеров, и мы благодарны им за такую поддержку", - рассказал Зеленский.

PURL / Инфографика: Главред

Что известно о секретных переговорах на Ближнем Востоке

Отдельно глава государства упомянул закрытое соглашение с партнерами на Ближнем Востоке, объяснив, почему Киев пока не раскрывает деталей этого сотрудничества и какая связь у него с общей ситуацией в регионе.

"У нас есть соглашение с Ближним Востоком, которое мы не раскрываем. Потому что оно зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке. Мы надеемся, прежде всего, не из-за ракет, а потому что мы желаем ближневосточным странам мира, но с этим, безусловно, связана и противоракетная оборона для нашего государства", - пояснил президент.

Когда Украина начнет самостоятельно производить ракеты для Patriot

Помимо поставок готовых ракет, Зеленский затронул тему технологической независимости Украины в производстве вооружения. Он назвал ориентировочный срок, когда украинская сторона сможет самостоятельно изготавливать американские ракеты для систем Patriot на собственных мощностях.

"Мы работаем над лицензиями на Patriot. У нас была политическая договоренность. Мы рассчитываем к концу 2026 года получить возможность технически производить американские ракеты силами украинской команды", - сообщил Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

Какие ракеты и бомбы Украина получит от Франции и Италии

Президент продолжил тему оборонного производства, перейдя к договоренностям с европейскими партнерами относительно крылатых ракет класса "воздух-поверхность", противоракетных систем и управляемых авиабомб.

"Мы договорились с французской стороной, а итальянская сторона поддержала соответствующие решения. Мы договорились, что ракеты SCALP, ракета Aster-30 - это для ПВО против крылатых и баллистических ракет... Также пока рано говорить о самом SAMP/T нового поколения - это антибаллистический комплекс, мы ожидаем эти системы", - рассказал Зеленский.

Далее он добавил информацию об управляемом авиационном вооружении, лицензию на которое недавно удалось согласовать с французской стороной.

"Мы договорились, что на эти системы и ракеты мы сможем получить [разрешение на производство, - ред.] также до конца 2026 года. И отдельно мы говорим о получении лицензии - на этот раз получили положительное заключение французской стороны относительно авиабомб Hammer", - уточнил президент.

SAMP/T / Инфографика: Главред

Что известно о противоракетном проекте FREYA и участии в нём восьми стран

Зеленский сообщил, что координацию международного проекта осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Для этого уже создан специальный формат сотрудничества между правительствами, советниками по национальной безопасности и производителями вооружения.

"Третье направление - это наша самостоятельная инициатива в сотрудничестве с другими странами - проект FREYA, европейская противоракетная система, как мы её называем. Украина строит лаунчеры (пусковые установки) и саму ракету. Это сердце этой системы, но нам не хватает других деталей - прежде всего современных радаров, это то, в чём у нас пока дефицит", - пояснил глава государства.

FREYJA / Инфографика: Главред

В заключение президент уточнил статус координации проекта и результаты первой международной встречи участников инициативы.

"Мы объединили сейчас 8 стран в рамках этой инициативы, их там будет больше. У нас состоялась первая встреча во Франции, сейчас будем работать уже над сроками и производством. Пусковая установка и ракета у Украины есть, вопрос в тестировании. И дай Бог, чтобы оно прошло успешно", - подытожил Зеленский.

Через сколько Украина сможет производить ракеты для Patriot

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду, комментируя предоставление США лицензии на производство ракет для перехвата баллистических целей, выразил уверенность, что это позволит Украине в перспективе полностью обеспечить собственные потребности в средствах противоракетной обороны.

По его словам, лицензионное производство позволит изготавливать необходимое количество ракет, однако реализация такого проекта потребует времени.

В то же время он отметил, что процесс будет длительным из-за необходимости пройти все бюрократические процедуры, связанные с передачей лицензии, налаживанием производства, строительством соответствующих мощностей и закупкой необходимых комплектующих.

"Даже если мы будем спешить, это может занять полгода. А ракеты нам нужны уже сейчас. Но, возможно, мы что-нибудь придумаем. Например, если весь мир будет знать, что нам выдают лицензию и что у нас появится это производство, возможно, мы сможем взять ракеты в долг, а потом вернуть. Ведь разрешение США уже станет некой гарантией, потому что ракеты у нас действительно будут, и мы сможем их вернуть", - добавил Бескрестнов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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