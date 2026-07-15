Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

Юрий Берендий
15 июля 2026, 19:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский заявил о возможной эскалации со стороны Путина после выборов в РФ.
Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей
Зеленский раскрыл подробности эскалации со стороны Путина - чего ожидать после выборов в РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Как Путин отреагирует на удары по РФ и Крыму
  • Какой будет новая эскалация со стороны России после выборов
  • Когда Украина начнет производить собственные ракеты Patriot

После парламентских выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который транслировал Укринформ.

По его словам, у Москвы есть несколько сценариев усиления агрессии, среди которых - расширение мобилизации, демонстрация новых военных успехов или давление на другие государства.

видео дня

Главред выяснил, каких эскалационных шагов можно ожидать от Путина и как Украина развивает собственное производство вооружений.

Зеленский объяснил, почему после выборов в РФ существует риск новой эскалации

Президент подчеркнул, что сами выборы вряд ли изменят политику Кремля, ведь их результат предсказуем. Зато завершение избирательного процесса развяжет руки российскому руководству для принятия более жестких и непопулярных решений.

"Возможна эскалация после парламентских выборов в РФ. Результат выборов никак не повлияет на эту эскалацию, поскольку он будет известен еще до выборов", - отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что в последнее время в России существенно меняются общественные настроения. По его словам, всё больше граждан выступают не столько против самого руководства страны, сколько против продолжения войны. Особенно заметной такая тенденция стала после того, как боевые действия начали непосредственно затрагивать территорию России и оккупированный Крым.

"Я не знаю наверняка, сколько людей поддерживают его или не поддерживают. Но людей, которые не поддерживают войну и хотят, чтобы она закончилась, стало значительно больше", - подчеркнул президент.

Удары по России и Крыму изменили отношение населения к войне

Глава государства пояснил, что операции Сил обороны Украины в приграничных регионах РФ и на Крымском полуострове заставили местное население ощутить реальные последствия боевых действий, что кардинально повлияло на социологическую обстановку внутри страны-агрессора.

"После наших оперативных действий на поле боя, а также после операций на территории России и нашего оккупированного Крыма в некоторых регионах количество людей, желающих окончания войны, выросло с 10% до 62–63%", - сказал Зеленский.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

По его словам, те россияне, которые раньше видели войну только по телевизору, теперь сталкиваются с ней лично. И хотя официальные результаты выборов этого не покажут, реальное отношение общества к путинскому режиму быстро меняется.

"Они начали ощущать войну на своей территории. Такие вещи, безусловно, влияют на реальный рейтинг и голосование в Российской Федерации", - подчеркнул он.

Какими могут быть следующие шаги Кремля

Президент сообщил, что украинское руководство анализирует возможные сценарии дальнейших действий Москвы. Одним из наиболее вероятных он назвал увеличение масштабов мобилизации, поскольку существенное расширение контрактной армии требует огромных финансовых затрат.

"Может пойти на увеличение мобилизации. Там, где не потребуется подписывать такие дорогостоящие контракты. Думаем об этом", - заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что у Кремля есть и другие инструменты для эскалации. Это могут быть как новые наступательные действия на поле боя, так и политическое или военное давление на отдельные государства. Украина, по словам президента, не может точно предсказать все возможные решения Владимира Путина, поэтому вынуждена готовиться к любому развитию событий.

"К таким шагам нужно готовиться. Мы должны готовиться к любым вызовам", - подчеркнул глава государства.

Как Украина пытается заставить Путина сесть за стол переговоров

Президент сообщил, что наряду с подготовкой к возможным новым атакам Украина продолжает проводить собственные военные операции. По его убеждению, именно системное давление может заставить российское руководство пересмотреть свою позицию.

"Есть другой путь - продолжать те оперативные действия, которые мы сейчас проводим и которые могут привести к тому, что Путин будет готов к диалогу", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что уже обсуждал с руководством Европейского Союза и президентом США перечень необходимых шагов, которые, по мнению Украины, заставят Путина сесть за стол переговоров.

Как продвигается программа PURL и двусторонние соглашения по ракетам

Президент подробно рассказал о двух основных каналах поставок - программе PURL из США и двусторонних соглашениях с отдельными европейскими лидерами, уточнив объемы и особенности каждого из них.

"Номер один - это Patriot. Это соответствующие финансовые программы [от США] или наши двусторонние отношения с различными лидерами, прежде всего с европейскими. Благодаря этим программам мы можем получать ракеты из США за счет финансирования европейских лидеров, и мы благодарны им за такую поддержку", - рассказал Зеленский.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Что известно о секретных переговорах на Ближнем Востоке

Отдельно глава государства упомянул закрытое соглашение с партнерами на Ближнем Востоке, объяснив, почему Киев пока не раскрывает деталей этого сотрудничества и какая связь у него с общей ситуацией в регионе.

"У нас есть соглашение с Ближним Востоком, которое мы не раскрываем. Потому что оно зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке. Мы надеемся, прежде всего, не из-за ракет, а потому что мы желаем ближневосточным странам мира, но с этим, безусловно, связана и противоракетная оборона для нашего государства", - пояснил президент.

Когда Украина начнет самостоятельно производить ракеты для Patriot

Помимо поставок готовых ракет, Зеленский затронул тему технологической независимости Украины в производстве вооружения. Он назвал ориентировочный срок, когда украинская сторона сможет самостоятельно изготавливать американские ракеты для систем Patriot на собственных мощностях.

"Мы работаем над лицензиями на Patriot. У нас была политическая договоренность. Мы рассчитываем к концу 2026 года получить возможность технически производить американские ракеты силами украинской команды", - сообщил Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Какие ракеты и бомбы Украина получит от Франции и Италии

Президент продолжил тему оборонного производства, перейдя к договоренностям с европейскими партнерами относительно крылатых ракет класса "воздух-поверхность", противоракетных систем и управляемых авиабомб.

"Мы договорились с французской стороной, а итальянская сторона поддержала соответствующие решения. Мы договорились, что ракеты SCALP, ракета Aster-30 - это для ПВО против крылатых и баллистических ракет... Также пока рано говорить о самом SAMP/T нового поколения - это антибаллистический комплекс, мы ожидаем эти системы", - рассказал Зеленский.

Далее он добавил информацию об управляемом авиационном вооружении, лицензию на которое недавно удалось согласовать с французской стороной.

"Мы договорились, что на эти системы и ракеты мы сможем получить [разрешение на производство, - ред.] также до конца 2026 года. И отдельно мы говорим о получении лицензии - на этот раз получили положительное заключение французской стороны относительно авиабомб Hammer", - уточнил президент.

ЗРК SAMP T инфографика
SAMP/T / Инфографика: Главред

Что известно о противоракетном проекте FREYA и участии в нём восьми стран

Зеленский сообщил, что координацию международного проекта осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Для этого уже создан специальный формат сотрудничества между правительствами, советниками по национальной безопасности и производителями вооружения.

"Третье направление - это наша самостоятельная инициатива в сотрудничестве с другими странами - проект FREYA, европейская противоракетная система, как мы её называем. Украина строит лаунчеры (пусковые установки) и саму ракету. Это сердце этой системы, но нам не хватает других деталей - прежде всего современных радаров, это то, в чём у нас пока дефицит", - пояснил глава государства.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

В заключение президент уточнил статус координации проекта и результаты первой международной встречи участников инициативы.

"Мы объединили сейчас 8 стран в рамках этой инициативы, их там будет больше. У нас состоялась первая встреча во Франции, сейчас будем работать уже над сроками и производством. Пусковая установка и ракета у Украины есть, вопрос в тестировании. И дай Бог, чтобы оно прошло успешно", - подытожил Зеленский.

Через сколько Украина сможет производить ракеты для Patriot

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду, комментируя предоставление США лицензии на производство ракет для перехвата баллистических целей, выразил уверенность, что это позволит Украине в перспективе полностью обеспечить собственные потребности в средствах противоракетной обороны.

По его словам, лицензионное производство позволит изготавливать необходимое количество ракет, однако реализация такого проекта потребует времени.

В то же время он отметил, что процесс будет длительным из-за необходимости пройти все бюрократические процедуры, связанные с передачей лицензии, налаживанием производства, строительством соответствующих мощностей и закупкой необходимых комплектующих.

"Даже если мы будем спешить, это может занять полгода. А ракеты нам нужны уже сейчас. Но, возможно, мы что-нибудь придумаем. Например, если весь мир будет знать, что нам выдают лицензию и что у нас появится это производство, возможно, мы сможем взять ракеты в долг, а потом вернуть. Ведь разрешение США уже станет некой гарантией, потому что ракеты у нас действительно будут, и мы сможем их вернуть", - добавил Бескрестнов.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин мирное урегулирование мобилизация в армию новости Украины мирные переговоры Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

20:20Политика
Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

19:45Аналитика
Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Последние новости

20:56

Как быстро смыть зеленку с рук и одежды: средства, которые действуют сразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 июля: Ракам — награда, Скорпионам — сожаление

20:40

Как защитить Украину от российской баллистики: эксперт назвал четыре ключевых шагаФото

20:32

Банкноту с изображением Василия Стуса перерисуют из-за скандала

20:20

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
20:09

"Толкать воду в ступе": странное испытание, которое когда-то проходили невесты

19:49

Киркоров пошел на крайние меры, чтобы дети не были гражданами России

19:45

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

19:40

Можно ли спать на кровати умершего родственника: ответ священника

Реклама
19:40

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:10

Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала - Невзлинмнение

19:09

Нашего дома больше нет: российская ракета разрушила дом популярного блогера

19:03

"Это только начало": Украина и ЕС договорились о масштабном производстве оружия

18:56

К концу июля всё изменится: четыре знака зодиака, которых ждёт успех

18:35

Людям, рожденным в определенные даты, труднее всего найти любовь

18:33

Число жертв растет: Россия ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:29

Гигантский НПЗ "Салават" прекратил работу, губернатор врет о "нескольких днях"

18:21

Зачем зарывать ржавые гвозди под деревьями: как именно железо влияет на сад

18:16

Не стерпел критику: владелец ресторана начал мстить за плохие отзывы

18:12

Готовится массированный удар РФ по Украине: начался взлет самолетов Ту-22М3

Реклама
18:11

США начали передачу лицензий на ракеты Patriot для Украины: когда стартует производство

17:55

Не отпустила: Лорак с обидой заговорила о бывшем

17:39

Путин сильно занервничал и резко увеличил количество охранников: названа причинаВидео

17:22

Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Тельцу - облегчение, Скорпиону - прогресс

17:20

Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу: случается раз в жизниВидео

17:01

В отношении активиста Дмитрия Перова возбуждены исполнительные производства за неисполнение решения суда, — СМИ

16:57

Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годамиВидео

16:43

Доллар и евро сорвались в крутое пике: новый курс валют на 16 июля

16:43

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

16:42

Семья узнала себя на фото в чужом доме: странная находка озадачила всехВидео

16:38

Российская телеведущая решила окончательно распрощаться с РФ

16:30

"Русский след": покушение на Ермолаева могло стать частью масштабной спецоперации, — СМИ

16:09

Больше никаких "полицейских": лингвисты объяснили, как говорить правильно

16:09

"Путин готов": Трамп назвал срок завершения войны в Украине

15:57

Все сводится к Путину: у Кремля есть только один вариант выхода из войныВидео

15:47

Будет ли Федоров вновь назначен на должность министра обороны — заявление Зеленского

15:35

"Очень истощен": названа причина смерти звезды "Парка Юрского периода"

15:32

30 тысяч долларов за "правильный" раздел имущества: в Киеве задержали адвокатаФото

15:24

Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника

15:19

Плесень атакует дом летом: ошибка, которую допускают почти все

Реклама
15:17

"В состоянии боевой готовности": у Путина выступили с новыми угрозами ядерным оружием

14:50

"Я не заядлый холостяк": 54-летний певец-воин рассказал, почему не создал семью

14:43

Девушка стала миллионершей в 22 года после "совета" прапрабабушкиВидео

13:47

Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины

13:37

Критическое состояние: Волочкова с черной ногой показалась на больничной койке

13:33

Почему 16 июля нельзя мыть полы в доме: какой церковный праздник

13:23

Всего одна ложка спасет белую одежду: пятна исчезнут без следа

13:22

Агентство по продаже земли "Твоё коло" создаёт нереалистичные ожидания у инвесторов — СМИ

13:10

Терехов: Строительство жилья должно стать локомотивом восстановления экономики

13:06

Зачем использовать фонарик с зеленым светом и в чем его главный секрет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять