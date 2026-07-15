Как защитить Украину от российской баллистики: эксперт назвал четыре ключевых шага

Необходимо продолжать наносить удары по РФ и её предприятиям и заставлять Кремль сокращать производство, говорит Коваленко.

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Удар по Украине / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): УНИАН, скриншот из видео

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Почему Украина не сбивает баллистику

Как Украине бороться с ударами РФ

Российские баллистические ракеты остаются одной из самых серьезных угроз для Украины. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью "Главреду" объяснил, какие меры могут помочь усилить защиту от таких ударов - от ускорения поставок ракет Patriot до создания собственной системы противоракетной обороны и нанесения ударов по российским предприятиям.

После массированной атаки РФ 6 июля, во время которой украинским силам не удалось перехватить ни одной российской баллистической ракеты, вопрос противодействия такому виду вооружения стал еще более актуальным.

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По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Украина должна действовать одновременно в нескольких направлениях, чтобы минимизировать угрозу российских баллистических ударов.

Первым шагом эксперт называет продолжение активной дипломатической работы с Соединёнными Штатами для ускорения поставок ракет для систем "Пэтриот" в рамках соответствующих международных программ.

Вторым важным направлением является поиск новых источников поставок ракет. По словам Коваленко, Украине следует активнее сотрудничать со странами Ближнего Востока, которые также используют комплексы Patriot и потенциально могут присоединиться к механизмам передачи боеприпасов.

Особое внимание эксперт уделил Японии, которая производит ракеты PAC-3 для систем Patriot. В то же время реализация такого сценария требует разрешения США, а также поиска юридического механизма в связи с ограничениями японского законодательства, запрещающего прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии войны.

По словам Коваленко, одним из возможных вариантов может стать многоуровневый реэкспорт через страны-партнеры, однако такая схема потребует согласования всех участников, включая Соединенные Штаты и Японию.

Третьим направлением эксперт назвал создание собственной украинской системы противодействия баллистическим ракетам.

Он подчеркнул, что это длительный процесс, который предусматривает разработку противоракет, испытания и запуск серийного производства. Даже при самом оптимистичном сценарии, при наличии полной поддержки партнеров, на это может потребоваться около года.

Четвертым важным шагом Коваленко считает продолжение ударов по предприятиям российского военно-промышленного комплекса, производящим баллистические ракеты и комплектующие к ним.

По его словам, Украина уже нанесла удары по ряду таких объектов, среди которых Воткинский завод, предприятие "Кремний Эл", завод "Прогресс" и другие производства, задействованные в создании ракетного вооружения.

Хотя эти удары пока не стали критическими для российского производства, они постепенно снижают его возможности.

"Полностью уничтожить производство баллистических ракет в России пока невозможно. Но мы можем его замедлить, сократить и минимизировать возможности РФ применять такое оружие. Шаг за шагом можно уменьшить количество ракет, которые Россия способна производить ежемесячно", - подытожил Александр Коваленко.

Атака на Киев - последние новости

Как писал "Главред", российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось, что ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты и "Циркона". Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистические ракеты. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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