Готовится массированный удар РФ по Украине: начался взлет самолетов Ту-22М3

Важно:
- Когда может состоятся удар по Украине
- Какие самолеты РФ готовы к удару
Россия может нанести массированный комбинированный удар по Украине уже в ближайшие часы. По данным мониторинговых каналов зафиксирована активность бортов стратегической авиации в направлении пусковых рубежей и начинается взлет самолетов Ту-22М3.
По данным єРадар, противник может готовить комбинированный удар с применением различных средств воздушного нападения. Речь идет об угрозе для Киева и области, в частности на фоне последних массированных ракетно-дроновых атак по столице.
"Отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью", - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, в эту ночь существует большая вероятность применения самолетов дальней авиации: Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160.
"Зафиксирован взлёт четырёх бортов Ту-22М3. В зоне пуска крылатых ракет Х-22 (до 500 км) они будут ориентировочно в 19:30. Активность стратегической авиации сейчас касается возможного применения Ту-22 по Одесской области", - отметили мониторы.
Удары по Украине - что говорят эксперты
Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.
Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.
При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.
Удары по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.
Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.
Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.
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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
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