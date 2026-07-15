Готовится массированный удар РФ по Украине: начался взлет самолетов Ту-22М3

Противник может готовить комбинированный удар с применением различных средств воздушного нападения.

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Возможный удар по Украине / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

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Когда может состоятся удар по Украине

Какие самолеты РФ готовы к удару

Россия может нанести массированный комбинированный удар по Украине уже в ближайшие часы. По данным мониторинговых каналов зафиксирована активность бортов стратегической авиации в направлении пусковых рубежей и начинается взлет самолетов Ту-22М3.

По данным єРадар, противник может готовить комбинированный удар с применением различных средств воздушного нападения. Речь идет об угрозе для Киева и области, в частности на фоне последних массированных ракетно-дроновых атак по столице.

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"Отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, в эту ночь существует большая вероятность применения самолетов дальней авиации: Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160.

"Зафиксирован взлёт четырёх бортов Ту-22М3. В зоне пуска крылатых ракет Х-22 (до 500 км) они будут ориентировочно в 19:30. Активность стратегической авиации сейчас касается возможного применения Ту-22 по Одесской области", - отметили мониторы.

Удары по Украине - что говорят эксперты

Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.

Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.

При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.

Удары по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.

Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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