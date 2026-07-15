Украинские дроны сбили российский вертолет Ми-28: 'Мадяр' показал момент удара

Кратко:
- СБС сбили российский вертолет Ми-28 дроном
- Поражение произошло над Белгородской областью РФ
Силы беспилотных систем сбили еще один российский вертолет. Вражеский Ми-28 удалось "приземлить" с помощью БПЛА. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.
Он отметил, что поражение было нанесено в небе над Белгородской областью РФ.
"Червячный Ми-28 "Ночной охотник" носом в землю... 10:00, Белгородская область РФ, населенный пункт Вязовое", - говорится в сообщении.
"Мадяр" добавил, что пилоты 427-й отдельной бригады беспилотных систем СБС "Рарог" точно направили БПЛА прямо в борт вражеского вертолета.
Что известно о вертолете Ми-28
Ми-28 - российский ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей на малых высотах.
Он оснащен 30-мм пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами и неуправляемыми авиационными боеприпасами.
Его максимальная скорость составляет около 300 км/ч, а дальность полета - примерно 450 км без дополнительных баков.
Российские вертолеты - что известно
Как сообщал Главред, 2 июля российская оккупационная армия потеряла боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который применяется в войне против Украины. Что стало причиной потери вертолета и где это произошло - неизвестно.
15 мая Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет К-27 в Ейске. Приблизительная стоимость только одного самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" начинается от 40 миллионов долларов.
5 мая российские оккупанты потеряли вертолет Ми-8, который может стоить около 15 миллионов долларов. Оккупанты используют его для транспортировки грузов и десанта.
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О персоне: "Мадяр"
Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.
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