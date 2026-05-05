Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

Можно предположить, что экипаж вертолета не выжил.

https://glavred.info/war/rossiyane-poteryali-vertolet-primerno-za-15-millionov-dollarov-podrobnosti-10762319.html Ссылка скопирована

Россияне потеряли свой Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты потеряли вертолет Ми-8, который может стоить около 15 миллионов долларов. Об этом сообщили сами же россияне в Telegram-канале Fighterbomber.

"Земля небом, воины!" - написали там.

Судя по этому сообщению, экипажу спастись не удалось.

видео дня

Что известно о Ми-8

Ми-8 - многоцелевое судно, которое российские оккупанты используют для транспортировки грузов, десанта. Также этот вертолет используют для огневой поддержки.

Он был разработан в московском опытно-конструкторском бюро ОКБ-329 1-го управления Государственного комитета по авиационной технике (ГКАТ) СССР.

Этот двухдвигательный вертолет является вторым по количеству активных вертолетов вооруженных сил мира. Он используется более чем в 50 государствах для выполнения множества гражданских и военных задач.

Удары по РФ - главные новости

Как писал Главред, украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе населенного пункта Котляровка. Уточняется, что "экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов".

Сообщалось также, что Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона над селом Кутейниково в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.

29 апреля стало известно, что дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам. Украинские военные нанесли удар беспилотниками по российской полевой авиаплощадке в глубине территории РФ, поразив сразу два вертолета.

Другие новости:

Что за вертолет Ми-8? Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред