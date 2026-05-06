Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 01:00
Современные выдвижные конструкции позволяют более эффективно использовать пространство даже в небольших кухнях.
Выдвижные ящики постепенно вытесняют классические нижние шкафы / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему ящики вытесняют шкафы
  • В чем их главные преимущества
  • Какие есть недостатки системы

В современном дизайне кухонь все чаще классические нижние шкафы заменяют выдвижными ящиками, которые считаются более эргономичным и функциональным решением.

Как отмечает издание dobrzemieszkaj.pl, такая система хранения существенно меняет подход к организации кухонного пространства, делая его более удобным в повседневном использовании.

Специалисты по организации пространства отмечают, что выдвижные ящики обеспечивают полный доступ к содержимому без необходимости наклоняться или искать вещи в глубине шкафа. Это особенно актуально для людей, которые ценят комфорт или имеют ограниченную подвижность, ведь снижается нагрузка на спину и колени во время приготовления пищи.

Эффективное использование пространства даже

Еще одним преимуществом такой системы является эффективное использование пространства, что имеет особое значение для небольших кухонь. Выдвижные модули позволяют рационально размещать посуду, кухонные принадлежности и аксессуары, поддерживая порядок и быстрый доступ к необходимым вещам.

Отдельно эксперты подчеркивают удобство организации внутреннего пространства ящиков. Благодаря разнообразным разделителям и системам сортировки каждый предмет может иметь свое четкое место, что уменьшает хаос и ускоряет процесс приготовления пищи.

Ограничения и важные нюансы использования

В то же время, как отмечают специалисты мебельной индустрии, у такого решения есть и определенные ограничения. Выдвижные системы обычно дороже классических шкафов и требуют качественного монтажа, ведь от надежности направляющих зависит их долговечность и безопасность использования.

Кроме того, из-за конструктивных особенностей не все виды крупногабаритной бытовой техники или предметов могут быть удобно размещены в ящиках, поэтому в кухонном проекте часто рекомендуют сочетать оба формата хранения.

Ранее Главред писал о том, что некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в усовершенствовании, а именно — в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени.

Об источнике: Dobrzemieszkaj

Dobrzemieszkaj.pl — польский интернет-портал, посвященный дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практичные решения для дома.

интерьер кухня дизайн
Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

