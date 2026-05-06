Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

Современные выдвижные конструкции позволяют более эффективно использовать пространство даже в небольших кухнях.

Выдвижные ящики постепенно вытесняют классические нижние шкафы / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему ящики вытесняют шкафы

В чем их главные преимущества

Какие есть недостатки системы

В современном дизайне кухонь все чаще классические нижние шкафы заменяют выдвижными ящиками, которые считаются более эргономичным и функциональным решением.

Как отмечает издание dobrzemieszkaj.pl, такая система хранения существенно меняет подход к организации кухонного пространства, делая его более удобным в повседневном использовании.

Специалисты по организации пространства отмечают, что выдвижные ящики обеспечивают полный доступ к содержимому без необходимости наклоняться или искать вещи в глубине шкафа. Это особенно актуально для людей, которые ценят комфорт или имеют ограниченную подвижность, ведь снижается нагрузка на спину и колени во время приготовления пищи.

Еще одним преимуществом такой системы является эффективное использование пространства, что имеет особое значение для небольших кухонь. Выдвижные модули позволяют рационально размещать посуду, кухонные принадлежности и аксессуары, поддерживая порядок и быстрый доступ к необходимым вещам.

Отдельно эксперты подчеркивают удобство организации внутреннего пространства ящиков. Благодаря разнообразным разделителям и системам сортировки каждый предмет может иметь свое четкое место, что уменьшает хаос и ускоряет процесс приготовления пищи.

Ограничения и важные нюансы использования

В то же время, как отмечают специалисты мебельной индустрии, у такого решения есть и определенные ограничения. Выдвижные системы обычно дороже классических шкафов и требуют качественного монтажа, ведь от надежности направляющих зависит их долговечность и безопасность использования.

Кроме того, из-за конструктивных особенностей не все виды крупногабаритной бытовой техники или предметов могут быть удобно размещены в ящиках, поэтому в кухонном проекте часто рекомендуют сочетать оба формата хранения.

Ранее Главред писал о том, что некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в усовершенствовании, а именно — в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени.

Об источнике: Dobrzemieszkaj Dobrzemieszkaj.pl — польский интернет-портал, посвященный дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практичные решения для дома.

