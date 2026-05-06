Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 01:58
В Верховной Раде продолжается разработка законодательства для послевоенных выборов.
Власти исключили возможность проведения голосования в период активных боевых действий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Выборы невозможны без гарантий безопасности
  • Кратковременное перемирие не создает условий
  • Нужен стабильный мир

Проведение выборов в Украине во время краткосрочного прекращения огня без гарантий безопасности невозможно. Организация избирательного процесса возможна только при условии стабильного мира и надлежащих гарантий безопасности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и руководитель рабочей группы по подготовке законодательства о выборах в послевоенный период Александр Корниенко, передает LB.ua.

По его словам, вопрос выборов прорабатывается в рамках подготовки соответствующей законодательной базы, однако проведение голосования в условиях нестабильной безопасности исключено.

"Ситуация с безопасностью, к сожалению, не улучшается, я бы даже сказал, что ухудшается с точки зрения нападений на мирных жителей и мирную инфраструктуру. И то, что мы видим на левом берегу Днепра, в широком контексте, это, конечно, ужасно. Это и Харьковская область, Сумская, Черниговская, очень сильные обстрелы, Херсонская область, так же, как и город Херсон", – рассказал Корниенко.

Он подчеркнул, что выборы возможны только при условии гарантированного мира и четких гарантий безопасности, а подготовка законодательства требует времени.

"Вместо этого мы слышим и читаем, как всегда, из анонимных источников различные инсинуации о том, что нужно объявить перемирие, чтобы снять санкции и т. д. Понятно, что мы категорически против снятия санкций. Тем более в таких условиях и в таком контексте. Но я думаю, что это в меньшей степени наш вопрос, а в большей степени вопрос президента и правительства", – подчеркнул он.

Отдельно Корниенко отметил, что во время активных боевых действий и действия военного положения проводить выборы невозможно и опасно.

"Мы должны еще раз повторить, и мы повторим это, и будем повторять столько раз, сколько потребуется, что во время открытых военных действий, на открытой стадии конфликта и в условиях военного положения невозможно проводить какие-либо избирательные процедуры, и это, прежде всего, опасно для граждан Украины", – подытожил он.

Сколько может длиться подготовка к выборам

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что для подготовки изменений в избирательное законодательство и организации голосования Украине нужен стабильный и длительный период безопасности — как во время военного положения, так и после его отмены.

По его словам, минимальный срок полного прекращения огня, необходимый для начала подготовительных процессов, составляет не менее 60 дней.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны.

Кроме того, представители избирательной комиссии Украины считают, что Украина не должна проводить выборы в этом году. Такое решение ставит Киев на путь конфронтации с США, пишет The Times.

Напомним, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров.

О личности: Александр Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) — украинский политик от партии "Слуга народа", общественный деятель в сфере неформального образования. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

война в Украине выборы в Украине новости Украины
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

