Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

Синоптики назвали дату, когда в Украину придет похолодание.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: pexels

Погода в Украине 6 мая будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6-8 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что 6 мая Украину накроет летняя погода. Днем температура воздуха повысится до 22-27 градусов тепла. Локальные дожди ожидаются в Луганской области.

Похолодание ожидается в конце недели. Тогда в регионы вернутся дожди и грозы.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 6 мая

В Украине 6 мая будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На крайнем западе будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 19-25°, в западных, северных, местами центральных областях 24-29°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +26

По данным meteoprog, 6 мая в Украине станет теплее. Теплее всего будет в Черниговской и Киевской областях. Там температура воздуха поднимется до +12...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Крымской области. Там температура воздуха опустится до +8...+16 градусов.

Погода 6 мая в Киеве

В Киеве 6 мая будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 24-29°; в Киеве ночью 11-13°, днем 27-29°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщал Главред, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

6 мая жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

