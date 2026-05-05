"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когда

Пока Кремль просил о двух днях затишья, чтобы провести парад без техники, Украина выдвинула своё контрпредложение.

Будет ли перемирие и когда

О чем идет речь в материале:

Действительно ли Россия готова к перемирию

Почему Кремль угрожает ударами по Киеву

Зачем Зеленский объявил тишину раньше

Возможно ли реальное прекращение огня сейчас

Россия снова пытается совместить публичные заявления о "мирных инициативах" с прямыми угрозами Украине. После того как Кремль объявил о намерении ввести перемирие 8–9 мая, российское Минобороны пригрозило массированным ракетным ударом по центру Киева, если 9 мая Москва подвергнется атаке.

Украина же подчеркивает, что никаких официальных предложений о прекращении огня не поступало, а Россия продолжает наносить удары по украинским городам даже в тот момент, когда публично говорит о "тишине".

Главред собрал все самое важное о новом "перемирии" и реакции Украины.

Угрозы Москвы и объявление "перемирия"

Минобороны РФ заявило, что Владимир Путин решил ввести перемирие 8–9 мая "в честь празднования Победы". Сразу после этого прозвучали угрозы: в случае удара по Москве 9 мая российская армия обещает нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", — заявили в российском ведомстве.

В Кремле также обвинили Владимира Зеленского в якобы угрозах атаковать российскую столицу и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов "своевременно покинуть город".

Позиция Зеленского: тишина с 6 мая

Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что Киев не получал никаких официальных предложений о прекращении огня.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина будет действовать зеркально: "Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины".

Президент также напомнил, что парад в Москве в этом году пройдет без техники, но "могут пролететь украинские дроны".

Как вообще появилась идея перемирия

Инициатива о "тишине" 9 мая прозвучала во время разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Кремль заявил об этом первым, а впоследствии информацию подтвердил и Трамп, пишет РБК-Украина.

Украину о таких договоренностях не уведомили. Зеленский поручил дипломатам уточнить детали: "Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем".

Он также обратил внимание, что парад в РФ впервые за много лет пройдет без техники.

Ночная атака РФ на фоне громких заявлений

Несмотря на публичные заявления о "перемирии", в ночь на 5 мая Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Пострадали энергетические объекты, нефтегазовая инфраструктура, железная дорога и жилые дома в нескольких областях. Есть погибшие и раненые.

Зеленский назвал это "абсолютным цинизмом", подчеркнув, что просьба о "тишине" для парада на фоне ударов по гражданским объектам доказывает пустоту российских заявлений.

Возможно ли реальное перемирие: оценка эксперта

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина отметил, что даже само появление идеи перемирия — уже психологическая победа Украины.

"А теперь Россия, которая рассказывает, что "Украины не существует на картах", через американцев просит нас не портить им праздник… Мы уже сломали им эту скрепу", — сказал он.

Ступак считает, что создание напряжения вокруг Москвы заставляет РФ стягивать ПВО из других регионов, обнажая важные объекты. Это открывает возможности для ударов по оборонным предприятиям в менее защищенных зонах.

Ранняя "тишина": что хочет продемонстрировать Зеленский

Financial Times пишет, что Зеленский, призывая к более раннему и длительному прекращению огня, стремится показать Украину как сторону, открытую к деэскалации.

По данным издания, украинский лидер хочет продемонстрировать: если Россия способна обеспечить тишину 9 мая, она способна обеспечить ее и на всем фронте.

FT также напоминает, что "день победы" в РФ давно стал инструментом пропаганды, а в этом году парад пройдет без тяжелой техники.

Согласится ли на досрочное прекращение огня Россия: мнение эксперта

Алексей Гетьман

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что вероятность реального перемирия очень низкая.

"Война России ведется против Украины, а о перемирии почему-то Россия договаривается с Соединенными Штатами… Они делают это потому, что хотят показать, что мы не являемся самостоятельной страной", — сказал он.

Гетман считает, что согласиться на перемирие с Украиной для РФ означало бы противоречить собственной пропаганде о "внешнем управлении".

Также он предположил, что украинские дроны могут появиться над парадом без взрывчатки — например, с флагами или листовками. "Атака 9 мая именно на Москву — это больше политическая составляющая, и она важна", — добавил он.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

