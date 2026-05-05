Читать на украинском
В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

Дарья Пшеничник
5 мая 2026, 11:04
Вадефуль не одинок в своих призывах к дальнейшим инвестициям в современные дроны, подобные тем, что разработала Украина.

В Германии сделали громкое заявление о военном опыте Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Wikipedia

Главное из новости:

  • Европа учится на оборонном опыте Украины
  • США сокращают присутствие, поэтому ЕС ищет опору
  • Дроны становятся ключом к европейской безопасности

Европа должна срочно переосмыслить собственную оборонную стратегию на фоне намерений Вашингтона сократить военное присутствие на континенте. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув, что именно украинский опыт в сфере оборонных технологий должен стать ориентиром для стран ЕС.

Выступая в Афинах во время переговоров с греческими чиновниками, он подчеркнул:

"Мы должны рассматривать это как обновленный призыв к более быстрой разработке и развертыванию наших собственных доступных мощностей, другого пути просто нет".

По словам Вадефуля, Украина доказала, что современные оборонные решения могут создаваться значительно быстрее, чем это было принято в Европе в последние десятилетия, отмечает Politico.

Призывы к инвестициям в новейшие дроны, подобные украинским, раздаются и из других европейских столиц. Во время масштабных учений в Шампани президент Франции Эммануэль Макрон также обратил внимание на ключевую роль беспилотников в будущей обороне. Украинские разработки, которые быстро производятся и эффективно противостоят значительно более дорогостоящим системам, становятся особенно актуальными на фоне стремления Европы укрепить собственную безопасность без опоры на США.

Между тем в Европе растет беспокойство из-за решения Пентагона сократить контингент в Германии на 5000 военных в течение года. Это произошло после обострения споров между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно стратегии Вашингтона в войне в Иране. Трамп также пригрозил вывести войска из Испании и Италии, а вопрос возможного выхода США из НАТО вновь оказался в центре дискуссий.

Несмотря на это, Вадефуль пытается снизить градус тревоги. Он заявил, что уверен в устойчивости Альянса и его способности к сдерживанию: "Я твердо убежден, что США ценят значение и важность НАТО, в частности для собственной безопасности". В то же время он признал, что Берлин до сих пор выясняет, какие именно решения принял Вашингтон и каким образом Германия может повлиять на их реализацию.

Поэтому в Европе все четче осознают, что сокращение американского присутствия делает необходимым быстрое наращивание собственных оборонных возможностей. И пример Украины, которая за четыре года войны создала одну из самых динамичных индустрий беспилотников в мире, становится для этого ключевым ориентиром.

Вывод войск США из Германии — что известно

Как писал ранее Главред, Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Это решение стало неожиданностью для оборонных ведомств и союзников, ведь стратегический обзор не предусматривал изменений в численности американского контингента.

Риторика Трампа усилила разногласия между Вашингтоном и Берлином. Его критика канцлера Фридриха Мерца и телефонный разговор с Владимиром Путиным лишь обострили подозрения союзников, которые видят в присутствии США ключевой фактор сдерживания России.

Особое внимание привлекает база "Рамштайн" в Германии — штаб-квартира ВВС США в Европе и ключевой объект НАТО. Именно там расположена одна из важнейших американских инфраструктур в регионе, и сокращение военного присутствия может иметь стратегические последствия для альянса.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

война в Украине Европа оборонительное вооружение Украина Германия
