Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

Главное:
- Россия атаковала газодобывающий объект в Полтавской области
- Враг нанес повторный ракетный удар после прибытия спасателей
- В результате удара есть погибшие и много раненых среди спасателей
В ночь на 5 мая войска РФ атаковали объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли спасатели ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, враг повторно нанес ракетный удар прямо по людям.
В результате циничного удара со стороны РФ среди спасателей есть погибшие и много раненых. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В результате полученных травм погибли двое спасателей:
Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он принимал участие в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно туша пожары на объектах критической инфраструктуры.
Пожарный-спасатель Дмитрий Скрыль — на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, который хорошо знал свою работу и выполнял ее там, где было сложнее всего.
Также в результате повторного удара погибли еще два человека и восемь получили ранения.
23 спасателя получили травмы. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.
"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление РФ. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", — подчеркнул глава МВД.
Атака РФ на Украину 5 мая — последние новости
Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.
Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.
Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Поранения получили два человека.
Читайте также:
- "Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил России
- "С нами никто не связывался": Зеленский резко ответил на заявления РФ о перемирии
- "Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред