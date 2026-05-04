Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

Среди украинцев до сих пор бытует неправильное название распространенного хвойного растения — многие называют его "можевельником", не подозревая, что такого слова в украинском языке просто не существует. Лингвисты отмечают, что это искаженный русизм, не имеющий ничего общего с литературной нормой.
Правильное название растения — "ялівець". Именно так его фиксируют украинские словари, и именно эту форму рекомендуют употреблять как в быту, так и в официальных текстах. Латинское название рода — Juniperus. Об этом пишет "24 Канал".
"Ялівець" — это вечнозеленый куст или дерево из семейства кипарисовых, которое хорошо себя чувствует как в лесах, так и на открытых участках. Он широко распространен в Украине и ценится за выносливость и декоративность.
Но не только внешний вид делает "ялівець" популярным. Его ягоды активно используют в медицине благодаря антисептическим свойствам, в кулинарии — как ароматную приправу, а также в производстве эфирных масел. Характерный хвойный аромат и способность очищать воздух делают растение любимым в озеленении парков и частных садов.
Лингвисты призывают украинцев отказываться от русизмов и возвращать в обиход исконные названия — такие, как "ялівець", которые являются частью естественной украинской лексики.
