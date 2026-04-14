Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

Вы узнаете:
Как на украинском языке сказать "совесть"
Какие фразеологизмы содержат слово "совість"
В Украине продолжают подчеркивать важность отказа от суржика и возвращения к исконно украинским словам. Одним из распространенных примеров является русизм "совесть", который до сих пор встречается в повседневной речи.
Лингвисты объясняют, что в украинском языке есть собственные точные соответствия — "совість" и "сумління", которые передают значение моральной ответственности, внутреннего контроля и этических принципов. Оба слова активно использовались в украинской литературе и публицистике, пишет 24 Канал.
Так, в трудах Ивана Дзюбы упоминается апелляция к человеческой "совісті" и чувству справедливости, а Богдан Лепкий описывает ответственность, которую человек берет "на свою совість". Такие примеры подтверждают, что украинская традиция давно имеет собственный языковой инструментарий для описания моральных категорий.
Собственные слова закрепились и во фразеологизмах. Среди самых распространенных — "заговорила совість", "залишати на совісті", "зі спокійним сумлінням", "іти проти совісті".
Лингвисты подчеркивают, что именно такие выражения формируют естественную украинскую речь и помогают избегать суржиковых конструкций.
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред