Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

Украинский язык богат красивыми и уникальными словами, поэтому стоит избегать суржика.

https://glavred.info/culture/slova-sovest-net-v-ukrainskom-yazyke-kak-skazat-krasivo-i-pravilno-10756589.html Ссылка скопирована

Как правильно сказать "совесть" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Как на украинском языке сказать "совесть"

Какие фразеологизмы содержат слово "совість"

В Украине продолжают подчеркивать важность отказа от суржика и возвращения к исконно украинским словам. Одним из распространенных примеров является русизм "совесть", который до сих пор встречается в повседневной речи.

Лингвисты объясняют, что в украинском языке есть собственные точные соответствия — "совість" и "сумління", которые передают значение моральной ответственности, внутреннего контроля и этических принципов. Оба слова активно использовались в украинской литературе и публицистике, пишет 24 Канал.

Так, в трудах Ивана Дзюбы упоминается апелляция к человеческой "совісті" и чувству справедливости, а Богдан Лепкий описывает ответственность, которую человек берет "на свою совість". Такие примеры подтверждают, что украинская традиция давно имеет собственный языковой инструментарий для описания моральных категорий.

Собственные слова закрепились и во фразеологизмах. Среди самых распространенных — "заговорила совість", "залишати на совісті", "зі спокійним сумлінням", "іти проти совісті".

Лингвисты подчеркивают, что именно такие выражения формируют естественную украинскую речь и помогают избегать суржиковых конструкций.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред