Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Украинский язык на протяжении ХХ века пережил несколько волн искусственных "редакций", когда советская власть изымала исконные слова, заменяла их кальками с русского или объявляла "неправильными". Из-за этого многие естественные украинские слова исчезли из употребления, а часть — даже из словарей.
Сегодня лингвисты и филологи возвращают эти слова к жизни, просматривая старые словари и архивы. Репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик собрала подборку лексики, которую большинство украинцев никогда не слышали — и которая когда-то была привычной. Об этом пишет "24 Канал".
Специалисты отмечают, что исключение исконных слов было не случайным. Советская языковая политика стремилась унифицировать языковое пространство под русский язык, ослабить украинскую идентичность и сделать язык менее самобытным. Под запрет попадали как бытовые слова, так и термины из техники, науки или администрации.
Среди лексики, которую пытаются вернуть, есть слова на букву "в", которые когда-то имели полноценные украинские соответствия:
- было: вагало или хитун — маятник;
- было: валок — цилиндр;
- было: вдача — свойство;
- было: виїмок — исключение;
- было: вигріння — выветривание.
Некоторые из этих слов имеют интересную историю. Например, "валок" в старых словарях фиксировался в нескольких технических значениях, а от него происходит и слово "вальниця" — древнее название подшипника.
Лингвисты убеждены, что возвращение забытых слов — это не просто лингвистическая мода, а восстановление культурной памяти. Каждое слово — это ниточка, связывающая нас с нашей историей, идентичностью и свободой.
