Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Дарья Пшеничник
12 апреля 2026, 12:33
Украинский язык — это не только средство общения, но и носитель культурной памяти и идентичности.

Какие украинские слова большинство людей и не слышали / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какие украинские слова подвергались репрессиям в СССР
  • Что они означают

Украинский язык на протяжении ХХ века пережил несколько волн искусственных "редакций", когда советская власть изымала исконные слова, заменяла их кальками с русского или объявляла "неправильными". Из-за этого многие естественные украинские слова исчезли из употребления, а часть — даже из словарей.

Сегодня лингвисты и филологи возвращают эти слова к жизни, просматривая старые словари и архивы. Репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик собрала подборку лексики, которую большинство украинцев никогда не слышали — и которая когда-то была привычной. Об этом пишет "24 Канал".

Специалисты отмечают, что исключение исконных слов было не случайным. Советская языковая политика стремилась унифицировать языковое пространство под русский язык, ослабить украинскую идентичность и сделать язык менее самобытным. Под запрет попадали как бытовые слова, так и термины из техники, науки или администрации.

Среди лексики, которую пытаются вернуть, есть слова на букву "в", которые когда-то имели полноценные украинские соответствия:

  • было: вагало или хитун — маятник;
  • было: валок — цилиндр;
  • было: вдача — свойство;
  • было: виїмок — исключение;
  • было: вигріння — выветривание.

Некоторые из этих слов имеют интересную историю. Например, "валок" в старых словарях фиксировался в нескольких технических значениях, а от него происходит и слово "вальниця" — древнее название подшипника.

Лингвисты убеждены, что возвращение забытых слов — это не просто лингвистическая мода, а восстановление культурной памяти. Каждое слово — это ниточка, связывающая нас с нашей историей, идентичностью и свободой.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

