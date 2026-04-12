Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Украинский язык — это не только средство общения, но и носитель культурной памяти и идентичности.

Какие украинские слова большинство людей и не слышали

Украинский язык на протяжении ХХ века пережил несколько волн искусственных "редакций", когда советская власть изымала исконные слова, заменяла их кальками с русского или объявляла "неправильными". Из-за этого многие естественные украинские слова исчезли из употребления, а часть — даже из словарей.

Сегодня лингвисты и филологи возвращают эти слова к жизни, просматривая старые словари и архивы. Репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик собрала подборку лексики, которую большинство украинцев никогда не слышали — и которая когда-то была привычной. Об этом пишет "24 Канал".

Специалисты отмечают, что исключение исконных слов было не случайным. Советская языковая политика стремилась унифицировать языковое пространство под русский язык, ослабить украинскую идентичность и сделать язык менее самобытным. Под запрет попадали как бытовые слова, так и термины из техники, науки или администрации.

Среди лексики, которую пытаются вернуть, есть слова на букву "в", которые когда-то имели полноценные украинские соответствия:

было: вагало или хитун — маятник;

было: валок — цилиндр;

было: вдача — свойство;

было: виїмок — исключение;

было: вигріння — выветривание.

Некоторые из этих слов имеют интересную историю. Например, "валок" в старых словарях фиксировался в нескольких технических значениях, а от него происходит и слово "вальниця" — древнее название подшипника.

Лингвисты убеждены, что возвращение забытых слов — это не просто лингвистическая мода, а восстановление культурной памяти. Каждое слово — это ниточка, связывающая нас с нашей историей, идентичностью и свободой.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал". Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года.

