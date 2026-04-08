Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

Лингвисты напоминают, что в украинском языке существует собственный богатый набор названий для таких помещений.

Как будет на украинском языке "кладовка"

Что не так со словом "кладовка"

Как на украинском назвать помещение, где хранят продукты или домашние вещи

Украинцы все чаще задумываются над тем, как правильно называть небольшие помещения для хранения продуктов или хозяйственных принадлежностей. Слово "кладовка", которое десятилетиями употреблялось в разговорной речи, не является украинским — в словарях его нет, поэтому филологи советуют отказаться от этого русизма.

Эксперты напоминают, что украинский язык имеет собственный, богатый набор названий для таких помещений. Наиболее универсальным вариантом является "комора" — именно так в классической украинской традиции называли комнату или отдельное здание, где хранили продукты, инструменты и другие вещи, которые не используются ежедневно, пишет Oboz.ua.

Когда же речь шла о небольшом помещении внутри дома, использовали уменьшительные формы — "комірчина" или "комірка". А если место было совсем маленьким, вроде укромного уголка или закрытого шкафа, в ход шло слово "закомірок".

Украинская диалектная мозаика добавляет еще больше вариантов. В разных регионах можно услышать:

спіжарка;

чулан;

хламидник;

степка / вистепка;

кліть;

шпихлір;

сипанець;

шафарня.

Лингвисты отмечают, что употребление этих слов не только точнее передает значение, но и помогает очищать речь от суржика. Поэтому у украинцев есть целый арсенал исконных названий, которыми легко заменить русизм "кладовка" и сделать свой язык более естественным.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

