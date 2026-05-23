Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в доме

Алексей Тесля
23 мая 2026, 18:31
Есть несколько простых способов, которые помогают пережить сильную жару без кондиционера и лишних затрат.
Как обойтись в жару без кондиционера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Жаркие ночи часто превращаются в настоящее испытание: воздух в квартире становится тяжёлым, постель — горячей, а сон постоянно прерывается.

Специалисты по климату в помещениях и бытовому комфорту советуют несколько простых способов, которые помогают пережить сильную жару без кондиционера и лишних затрат, пишет Express.

Главное правило — не позволять солнцу перегревать комнаты днём. Именно окна становятся основным источником накопления тепла: солнечные лучи проходят через стекло, а затем жар задерживается внутри помещения. Поэтому в самые солнечные часы лучше не открывать окна настежь, а наоборот — закрывать шторы, жалюзи или хотя бы завешивать окна плотной тканью. Особенно это важно для комнат, расположенных на солнечной стороне.

Когда жара начинает спадать, подход меняется. Вечером и ночью специалисты советуют открывать окна, чтобы впустить прохладный воздух. Если открыть их в разных частях квартиры или дома, можно создать естественную циркуляцию воздуха и быстрее избавиться от накопившегося за день тепла.

В безветренную погоду облегчить состояние помогает обычный вентилятор. А чтобы сделать воздух прохладнее, перед ним можно поставить ёмкость с очень холодной водой или льдом — поток воздуха станет заметно свежее.

Также эксперты напоминают, что бытовая техника дополнительно нагревает жильё. Духовки, плиты, сушильные машины и даже некоторые электроприборы способны сильно повышать температуру в помещении. В жаркие дни лучше отдавать предпочтение лёгкой пище без долгой готовки, использовать аэрогриль или готовить на улице, а бельё сушить естественным способом.

Не менее важно охлаждать не только помещение, но и организм. Для этого рекомендуют использовать охлаждённые полотенца, прикладывая их к шее, запястьям и другим зонам пульса. Перед сном может помочь слегка тёплый душ, а ещё один популярный способ — положить в кровать бутылку или грелку с холодной водой, предварительно охладив её в морозильной камере.

Когда жара становится невыносимой, а кондиционера под рукой нет, справиться с духотой всё же можно.

Эксперты отмечают, что обычный лёд, влажная уборка и грамотное использование вентилятора способны заметно снизить температуру в доме и сделать помещение гораздо комфортнее.

Ранее сообщалось, как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном. Кондиционер может работать хуже и потреблять больше электроэнергии. Какие простые меры помогут подготовить его к лету и сэкономить деньги.

Напомним, Главред писал о том, как охладить комнату за считанные минуты. Рассказываем, как снизить температуру в помещении даже в самые жаркие дни.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

