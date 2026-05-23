Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

Константин Пономарев
23 мая 2026, 17:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Туристка получила бесплатный номер в отеле на Ибице, но вскоре поняла, что необычное предложение скрывало неприятный подвох.
Туристка оказалась
Туристка оказалась "экспонатом"в номере отеле со стеклянными стенами / Коллаж Главред, фото: Daily Star

Вы узнаете:

  • Как туристка оказалась на виду у всех гостей отеля
  • Почему уснуть в бесплатном номере оказалось почти невозможно
  • Почему туристка почувствовала себя участницей телешоу

Желание сэкономить на отдыхе иногда приводит к неожиданным последствиям. Туристка, которой удалось получить бесплатный номер в популярном отеле на Ибице, сначала решила, что ей невероятно повезло. Однако позже выяснилось, что у необычного предложения был весьма неловкий подвох.

30-летняя Тайсия Коннолли из Кентербери (Великобритания) остановилась в так называемом Zero Suite в Paradiso Art Hotel. Этот номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта. Его особенность заключается в том, что стены комнаты полностью стеклянные. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Номер оказался прямо в холле отеля

Как рассказала туристка, сюрпризы на прозрачных стенах не закончились. Сам номер расположен не где-то в уединенной части гостиницы, а прямо в лобби, где постоянно проходят другие гости.

Номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта
Номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта / Фото: Daily Star

По словам Тайсии, любой человек мог наблюдать за ней, пока она отдыхала, а некоторые посетители даже подходили к стеклу и стучали по нему.

"Они рассматривают тебя как произведение искусства, поэтому всю ночь ты находишься на виду", - рассказала британка.

Сон превратился в настоящее испытание

Оказалось, что бесплатное проживание было далеко не таким комфортным, как ожидалось. Свет в комнате оставался включенным практически всю ночь как часть художественной инсталляции.

Любой человек мог наблюдать за девушкой, пока она отдыхала
Любой человек мог наблюдать за девушкой, пока она отдыхала / Фото: Daily Star

Кроме того, внутри было слишком жарко из-за слабой вентиляции, а кондиционер создавал сильный шум.

Тайсия призналась, что смогла уснуть лишь около трех часов ночи, но спокойный отдых продлился недолго.

"Я проснулась примерно в 5:30 утра, когда люди начали возвращаться из клубов, а затем снова проснулась около 10 утра, когда гости шли на завтрак", - рассказала туристка.

Ранее Главред писал о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.

Также сообщалось о том, что бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое. 77-летняя женщина выиграла дом мечты стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов, а затем продала его, чтобы обеспечить семье финансовую стабильность.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
туристы путешествия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:23Украина
ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

16:00Война
Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Последние новости

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигуры

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

Реклама
16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

Реклама
14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

10:36

Кацурина резко ответила на сравнение с Дорофеевой: "Просто скажу"

10:28

Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

Реклама
10:14

Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

09:42

Отправил последнее фото и в ту же минуту погиб: россияне убили украинского воинаЭксклюзив

09:42

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026Видео

09:42

Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

09:37

Почему 24 мая нельзя срывать шиповник: какой церковный праздник

09:12

Дырки на листьях капусты: в чем причина и что с этим делатьВидео

09:01

Дроны навестили Новороссийск: вспыхнули крупные нефтяные объекты

08:31

В стиле Call of Duty: Украина меняет подход к ведению войны - The Times

07:33

Сенаторы от обеих партий просят Пентагон ускорить выделение помощи Украине – AP

05:45

Как понять, что у ребенка режутся зубы: специалист назвал основные признаки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять