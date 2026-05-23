Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

Вы узнаете:
- Как туристка оказалась на виду у всех гостей отеля
- Почему уснуть в бесплатном номере оказалось почти невозможно
- Почему туристка почувствовала себя участницей телешоу
Желание сэкономить на отдыхе иногда приводит к неожиданным последствиям. Туристка, которой удалось получить бесплатный номер в популярном отеле на Ибице, сначала решила, что ей невероятно повезло. Однако позже выяснилось, что у необычного предложения был весьма неловкий подвох.
30-летняя Тайсия Коннолли из Кентербери (Великобритания) остановилась в так называемом Zero Suite в Paradiso Art Hotel. Этот номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта. Его особенность заключается в том, что стены комнаты полностью стеклянные. Об этом пишет Daily Star.
Номер оказался прямо в холле отеля
Как рассказала туристка, сюрпризы на прозрачных стенах не закончились. Сам номер расположен не где-то в уединенной части гостиницы, а прямо в лобби, где постоянно проходят другие гости.
По словам Тайсии, любой человек мог наблюдать за ней, пока она отдыхала, а некоторые посетители даже подходили к стеклу и стучали по нему.
"Они рассматривают тебя как произведение искусства, поэтому всю ночь ты находишься на виду", - рассказала британка.
Сон превратился в настоящее испытание
Оказалось, что бесплатное проживание было далеко не таким комфортным, как ожидалось. Свет в комнате оставался включенным практически всю ночь как часть художественной инсталляции.
Кроме того, внутри было слишком жарко из-за слабой вентиляции, а кондиционер создавал сильный шум.
Тайсия призналась, что смогла уснуть лишь около трех часов ночи, но спокойный отдых продлился недолго.
"Я проснулась примерно в 5:30 утра, когда люди начали возвращаться из клубов, а затем снова проснулась около 10 утра, когда гости шли на завтрак", - рассказала туристка.
Ранее Главред писал о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.
Также сообщалось о том, что бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое. 77-летняя женщина выиграла дом мечты стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов, а затем продала его, чтобы обеспечить семье финансовую стабильность.
Вам может быть интересно:
- Людям предлагают бесплатное жилье на греческом острове: в чем подвох
- На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох
- В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревню
Об источнике: The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред