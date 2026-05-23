Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

Туристка получила бесплатный номер в отеле на Ибице, но вскоре поняла, что необычное предложение скрывало неприятный подвох.

Туристка оказалась "экспонатом"в номере отеле со стеклянными стенами / Коллаж Главред, фото: Daily Star

Желание сэкономить на отдыхе иногда приводит к неожиданным последствиям. Туристка, которой удалось получить бесплатный номер в популярном отеле на Ибице, сначала решила, что ей невероятно повезло. Однако позже выяснилось, что у необычного предложения был весьма неловкий подвох.

30-летняя Тайсия Коннолли из Кентербери (Великобритания) остановилась в так называемом Zero Suite в Paradiso Art Hotel. Этот номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта. Его особенность заключается в том, что стены комнаты полностью стеклянные. Об этом пишет Daily Star.

Номер оказался прямо в холле отеля

Как рассказала туристка, сюрпризы на прозрачных стенах не закончились. Сам номер расположен не где-то в уединенной части гостиницы, а прямо в лобби, где постоянно проходят другие гости.

Номер предлагают гостям бесплатно на одну ночь в рамках необычного художественного проекта / Фото: Daily Star

По словам Тайсии, любой человек мог наблюдать за ней, пока она отдыхала, а некоторые посетители даже подходили к стеклу и стучали по нему.

"Они рассматривают тебя как произведение искусства, поэтому всю ночь ты находишься на виду", - рассказала британка.

Сон превратился в настоящее испытание

Оказалось, что бесплатное проживание было далеко не таким комфортным, как ожидалось. Свет в комнате оставался включенным практически всю ночь как часть художественной инсталляции.

Любой человек мог наблюдать за девушкой, пока она отдыхала / Фото: Daily Star

Кроме того, внутри было слишком жарко из-за слабой вентиляции, а кондиционер создавал сильный шум.

Тайсия призналась, что смогла уснуть лишь около трех часов ночи, но спокойный отдых продлился недолго.

"Я проснулась примерно в 5:30 утра, когда люди начали возвращаться из клубов, а затем снова проснулась около 10 утра, когда гости шли на завтрак", - рассказала туристка.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

