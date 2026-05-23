Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

Транспортный аналитик заявил, что большинство украинских городов до сих пор не перешли на современную европейскую модель общественного транспорта.

Аналитик оценил намерения городских властей Киева обновить тарифы на проезд



Новые проездные в Киеве могут стать дороже, чем в Париже

В Варшаве и Праге безлимитные абонементы стоят дешевле

Столичная модель тарифов не соответствует европейским нормам, которые уже действуют во Львове

Новые тарифы на проезд в Киеве могут сделать столичные проездные одними из самых дорогих в Европе, опередив даже Париж. О том, насколько может вырасти стоимость проезда в регионах и какие города могут стать примером для Киева, рассказал в интервью Главреду транспортный аналитик, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

По словам аналитика, Киев в этом вопросе стоит сравнивать с другими европейскими городами, ведь в Варшаве, Праге или Будапеште жители нередко платят за месячные проездные меньше, чем сейчас предлагают в Украине.

"Сейчас в Киеве месячный проездной стоит около 1300 гривен. В Варшаве — примерно 1100–1200 гривен. Там человек может купить месячный, квартальный или годовой проездной и вообще не считать количество поездок. В европейских городах разовые поездки действительно могут быть дорогими. Но это сделано для людей, которые пользуются общественным транспортом редко. Такой человек может позволить себе оплатить почти полную стоимость разовой поездки, то есть то, что у нас называют "себестоимостью", — отметил он.

Он подчеркнул, что для людей, которые регулярно пользуются общественным транспортом, в европейских городах действуют выгодные абонементы, поскольку именно такие пассажиры помогают уменьшать пробки, нагрузку на дороги и негативное воздействие на экологию. Таким образом городские власти стимулируют пользование общественным транспортом. По его мнению, в Украине до сих пор сохраняется устаревшая система, которая не перешла на современную европейскую модель.

"Кстати, Львов — хороший пример того, как можно двигаться к европейской системе. Там разовый проезд может стоить 30 гривен, но это если платить наличными. В Киеве платить наличными вообще нельзя. Если оплачивать картой или телефоном, то стоимость во Львове уже 26 гривен. То есть уже дешевле, чем предлагается в Киеве. Если пользоваться транспортной картой ЛеоКарт (аналог карты киевлянина), то разовый проезд также стоит 23 гривны. Вместе с тем во Львове месячный проездной на все виды транспорта стоит около 1150 гривен. Это почти в четыре раза дешевле, чем то, что хотят установить в Киеве", — сравнил он.

Аналитик также обратил внимание, что во Львове проездной действует и у частных перевозчиков, тогда как в Киеве даже абонементы за 5000 грн не дают возможности пользоваться маршрутками.

"Если брать киевское предложение с проездным за 4875 гривен, то Киев фактически оказывается на четвертом месте среди столиц Европы по стоимости такого проездного. Впереди — только Амстердам, Стокгольм, Лондон, а Париж уже на пятом месте. Но при этом качество транспорта космически другое. Даже если не брать Лондон или Стокгольм, достаточно посмотреть на Будапешт, Варшаву или Прагу — ближайшие к нам европейские столицы. Там человек уже сейчас может купить месячный проездной за 1000–1200 гривен и пользоваться транспортом безлимитно", — отметил он.

Транспортный аналитик и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что в Праге годовой проездной в пересчете обходится примерно в 21 гривну в день. За эти средства человек может несколько раз пользоваться качественным общественным транспортом в течение дня — ездить на работу, домой или по своим делам.

В то же время в Киеве, по его словам, за безлимитный проезд предлагают платить около 150 гривен в день, хотя сам транспорт работает ненадлежащим образом: автобусы часто стоят в пробках, система неудобна и непредсказуема, а состояние транспорта нередко оставляет желать лучшего.

"Это ужасная модель. Ее предлагают люди, которые фактически уничтожают коммунальный транспорт и не понимают, как должна строиться европейская тарифная политика. Прежде всего это люди, которые сами не пользуются общественным транспортом и не понимают интересов пассажиров", — подытожил он.

Напомним, экономически обоснованная стоимость проезда в Киеве может быть значительно ниже тарифов КГГА, ведь транспортные аналитики оценивают себестоимость поездки в метро примерно в 26 гривен, а в наземном транспорте — около 21 гривны. Эксперты предупреждают о риске оттока пассажиров в автомобили и маршрутки. Это может только усугубить транспортные проблемы столицы.

Отметим, что в Киеве предложили систему "проезда по времени" вместо отдельной оплаты каждой поездки, которая уже работает во многих европейских городах. Активисты считают, что такая модель позволит удешевить проездные для постоянных пассажиров и одновременно увеличить доходы транспортной системы.

Как ранее сообщал Главред, в Кременчуге обсуждают возможное удешевление проезда в маршрутках до 20 гривен, хотя в большинстве украинских городов сейчас, наоборот, готовятся к повышению тарифов. Местные власти объясняют это желанием выровнять цены между коммунальным и частным транспортом. Окончательное решение должны принять после консультаций с жителями.

О личности: Александр Гречко Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

