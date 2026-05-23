Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигуры

Стилист Мария Бабак рассказала, как определить правильную посадку джинсов.

Как выбрать крой джинсов

Вы узнаете:

Как определить свой тип посадки джинсов

Кому подходит высокая, средняя и низкая посадка

Как подобрать джинсы по фигуре

Даже самые дорогие джинсы могут испортить силуэт, если неправильно выбрать посадку. Именно высота талии формирует пропорции тела, влияет на длину ног и общее восприятие фигуры. Главред собрал советы о том, как подобрать идеальную посадку джинсов и не ошибиться с выбором.

Как определить свою посадку джинсов

По словам стилистки Марии Бабак, главный ориентир — это пропорции торса. Именно они помогают понять, какая высота джинсов будет смотреться наиболее гармонично.

Для проверки эксперт советует встать перед зеркалом и положить одну ладонь под грудь, а вторую — плотно под нее.

Лайфхак стилиста / скрин из видео

Если две ладони не перекрывают расстояние до пупка, у фигуры более длинный торс. В таком случае высокая посадка поможет сбалансировать пропорции и визуально удлинить ноги.

Если же ладони полностью закрывают эту зону, у вас короткий торс. Тогда лучше выбирать среднюю или низкую посадку джинсов, чтобы не укорачивать верхнюю часть тела.

"Если ладони не закрыли пупок, это означает, что у тебя длинный торс и тебе подходит высокая посадка", — объясняет Мария Бабак.

Высокая посадка — кому подходит больше всего

Как сообщает ONE BY ONE, высокая посадка джинсов остается одной из самых популярных, ведь она помогает создать более вытянутый силуэт. Такие джинсы особенно хорошо смотрятся на:

фигуре "песочные часы";

фигуре "яблоко";

фигуре "прямоугольник".

Для "песочных часов" высокая посадка идеально подчеркивает талию и гармонизирует бедра с плечами. Для типа "яблоко" она работает как легкий корсет и помогает скрыть живот. А для "прямоугольника" — визуально создает более выраженные изгибы и формирует талию.

Средняя посадка — универсальная база

Средняя посадка считается наиболее универсальным вариантом. Она не слишком акцентирует талию и в то же время не "режет" фигуру.

Такие типы посадки джинсов лучше всего подходят для:

фигуры "груша";

повседневных casual-образов;

базового гардероба.

Именно средняя посадка помогает плавно фиксировать талию без лишнего акцента на бедрах или животе. Особенно это важно для тех, кто ищет, как подобрать джинсы на фигуру "груша".

Низкая посадка — возвращение в тренды

В 2026 году низкая посадка окончательно вернулась в тренды, но стилисты советуют носить ее осторожно. Лучше всего такие джинсы подходят для:

фигуры "перевернутый треугольник";

длинных ног и стройной талии;

расслабленных повседневных образов.

Низкая посадка помогает сместить акцент на бедра и визуально сбалансировать широкие плечи. Именно поэтому джинсы для фигуры "перевернутый треугольник" часто имеют среднюю или заниженную посадку.

Как определить посадку джинсов по типу фигуры — лайфхак стилиста:

Об авторе: Мария Бабак Мария Бабак — персональный стилист и популярный fashion-инфлюенсер. Специализируется на поиске индивидуального стиля, разборе гардероба и создании актуальных визуальных капсул. Аккаунт эксперта в TikTok насчитывает более 17 тысяч подписчиков, а ее видео с советами собирают сотни тысяч просмотров.

