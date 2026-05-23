Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секрет

Юрий Берендий
23 мая 2026, 17:18
Ветеринар объяснила, как правильно расчесывать кота без стресса и страха. Эксперт рассказала о простом способе, что поможет приучить любимца к щетке.
Воспитание кота — как правильно расчесывать кота, чтобы ему это нравилось
Воспитание кота — как правильно расчесывать кота, чтобы ему это нравилось / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как правильно расчесывать кота
  • Как приучить кота к щетке
  • Как расчесывать кота без стресса

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда питомец нервничает или даже убегает при виде щетки. Однако правильный подход к уходу за шерстью может сделать эту процедуру приятной и полезной для животного. Эксперт по поведению кошек Аманда в видео для YouTube-проекта "Cats" объяснила, как приучить кота к расчесыванию без стресса и принуждения.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы кот не боялся расчесывания.

Почему важно регулярно расчесывать кота

По ее словам, расчесывание шерсти — это не только вопрос внешнего вида животного. Процедура помогает уменьшить количество шерсти, которую кот проглатывает во время вылизывания, а также укрепляет доверие между животным и хозяином.

"Расчесывание кота имеет множество преимуществ. Оно не только уменьшает образование волосяных комков, благодаря чему котам не приходится постоянно выплевывать шерсть самостоятельно, но и создает связь между вами и вашими котами, а также доверие", — сказала эксперт.

Специалистка объяснила, что для кошек уход за шерстью является естественным поведением, ведь в детстве котят вылизывают мамы-кошки.

"И им это на самом деле понравится, потому что это очень естественное поведение, когда мамы-кошки ухаживают за младшими котами, котятами. Так что это то, к чему они на самом деле привыкли и что со временем полюбят", — добавила специалистка.

Смотрите видео о том, почему нужно расчесывать кота:

Как приучить кота к щетке

Аманда подчеркнула, что главная ошибка владельцев — сразу начинать активно расчесывать животное, у которого никогда не было такого опыта.

"Но главное — делать это понемногу и часто. Поэтому если у вас кот, которого никогда раньше не расчесывали, худшее, что вы можете сделать, — это просто сразу начать его расчесывать", — пояснила специалистка.

По словам эксперта, сначала нужно сформировать у кота положительную ассоциацию с щеткой и самим процессом ухода.

Как создать положительную ассоциацию с расчесыванием

Для этого Аманда советует использовать запахи и лакомства, которые нравятся животному. Она поделилась собственным методом подготовки инструментов для ухода.

"Как видите, Рокко уже очень хорошо знаком с моими инструментами для ухода за кошками — щетками, которыми я люблю пользоваться, — и я открою вам небольшой секрет. На самом деле я хранила их в коробке с ароматом, который привлекает кошек. Поэтому, как только щетки появляются, у кошек уже есть очень положительный опыт, связанный с ними", — рассказала эксперт.

​Также специалистка рекомендует использовать специальный коврик для обнюхивания или тренировочный коврик.

"Создайте положительную ассоциацию у кошек. И снова на помощь придет знаменитый коврик для нюхания. Это может быть тренировочный коврик. Он поможет коту привыкнуть к пребыванию на этом коврике, а затем дайте ему лакомство. Тогда кот будет настроен на правильный лад, чтобы потом насладиться расчесыванием", — подытожила Аманда.

Об источнике: YouTube-канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

