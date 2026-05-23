Дырки на листьях капусты: в чем причина и что с этим делать

Крестоцветная блошка может уничтожить урожай. Как с помощью полива и мульчи спасти молодые растения?

Крестоцветная блошка - как защитить капусту и редис от вредителя

Вы узнаете:

Почему на капусте и редисе появляются дыры

Чем опасна крестоцветная блошка

Как зола спасает молодые сеянцы от жуков

Многие огородники сталкиваются с тем, что посадив капусту или редис, со временем они замечают маленькие дырочки.

Алесей Пидлубный на своем Youtube-канале рассказал, почему появляются дырки на листьях капусты и как с этим бороться.

Вредители капусты

По словам огородника, причиной появления этих дырочек является маленький, но очень прожорливый враг огорода — крестоцветная блошка.

"Это маленький черный жучок, иногда с желтыми полосками, прыгающий как блоха. Она очень вредит капусте, редиске, рукколе, горчице и другим крестоцветным", - сказал Пидлубный.

Крестоцветная блошка – мелкий жучок из семьи листоедов. Его длина всего 1–3 мм. Блошка хорошо прыгает, поэтому и получила такое название. Питается листьями молодых растений семейства крестоцветных. Насекомое особенно активно в сухую теплую погоду, особенно весной.

Блошка выедает мелкие дырочки, которые сливаются в большие повреждения. В результате сеянцы могут погибнуть полностью.

Чем обработать капусту

Крестоцветная блошка зимует в почве или под растительными остатками, потому весной появляется очень рано. Любит сухую землю, поэтому регулярный полив и мульча помогают снизить ее количество.

Насекомое не переносит запаха золы и табачной пыли, поэтому их часто используют в качестве натуральной защиты растений.

"Одно из самых простых средств защиты — зола. Ее нужно насыпать утром по влажным листьям. Жучки этого очень не любят", - рассказал Алексей.

Кроме золы можно использовать и другие средства защиты, такие как мульча или покрытие агроволокном, что затрудняет доступ блошки к растениям.

Частое увлажнение - это еще один способ борьбы с насекомым, потому что блошка не любит влагу.

Можно проводить опрыскивание растений настоем чеснока, полыни или уксусом (одна столовая ложка на 1 литр воды).

"Но, по моему мнению, проще и безопаснее использовать золу. Кроме того, она экологична. Единственным недостатком этого метода является то, что эту процедуру следует выполнять постоянно. Особенно после дождя, потому что дождь смывает пепел. Лучше использовать золу сразу после полива — зола лучше прилипает к листьям", - посоветовал огородник.

Об источнике: Youtube-канал Oleksiy Pidlubniy На Youtube-канал Oleksiy Pidlubniy подписаны почти семь тысяч человек. Ведет его Алексей Пидлубный. На канале можно найти советы по садоводству и огородничеству. "Сад и огород – с улыбкой и без мороки! Посевы, выращивание, календари, советы, лайфхаки и хорошее настроение еженедельно. На канале — все о том, что и когда сажать, как ухаживать и собирать урожай. Капуста, редис, помидоры, клубника – вырастим вместе!", - отмечает Алесей в описании к каналу.

