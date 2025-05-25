Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химии

Автор канала рассказала, как сохранить урожай капусты с помощью доступного средства.

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Огородница из Одессы поделилась методом защиты капусты / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как приготовить настой из табачной пыли

Почему шапочки спасают капусту от вредителей

Какой момент самый лучший для обработки грядок

С наступлением дачного сезона главной проблемой для многих огородников становятся вредители, которые атакуют капусту.

Главред решил выяснить, какой простой и доступный метод может спасти урожай без химии.

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Известная одесская огородница, автор ютуб-канала "Огородница из Одессы", поделилась действенным рецептом, который помогает эффективно бороться с гусеницами, слизнями, белокрылкой и другими нежелательными гостями на грядках.

"Если на капустных листьях появились дырочки - значит, ее уже атакуют вредители", - отмечает эксперт.

Огородница советует не ждать появления вредителей, а принять профилактические меры заранее. Среди безопасных и натуральных средств - смесь табачной пыли и древесной золы. Оба ингредиента нужно смешать в равных пропорциях и посыпать полученной смесью почву возле капусты, а также сами кочаны.

Как приготовить защитное средство

Взять табачную пыль и древесную золу (в равных частях);

Опудрить почву и кочаны капусты до появления насекомых;

Для дополнительной защиты - изготовить настой табака.

Рецепт настоя от гусениц

100 г табачной пыли залить 1 л горячей воды;

Настоять 3 дня под крышкой;

Процедить и опрыскать капусту.

По словам огородницы, табачная пыль отпугивает насекомых, а после обработки она советует надевать на кочаны обычные медицинские или косметические шапочки. Это создает дополнительный барьер от вредителей и помогает сохранить урожай.

"Этот простой и доступный способ уже не раз спасал мою капусту. Его может повторить каждый дачник дома", - отмечает эксперт.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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