Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химии

Вы узнаете:
- Как приготовить настой из табачной пыли
- Почему шапочки спасают капусту от вредителей
- Какой момент самый лучший для обработки грядок
С наступлением дачного сезона главной проблемой для многих огородников становятся вредители, которые атакуют капусту.
Главред решил выяснить, какой простой и доступный метод может спасти урожай без химии.
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Известная одесская огородница, автор ютуб-канала "Огородница из Одессы", поделилась действенным рецептом, который помогает эффективно бороться с гусеницами, слизнями, белокрылкой и другими нежелательными гостями на грядках.
"Если на капустных листьях появились дырочки - значит, ее уже атакуют вредители", - отмечает эксперт.
Огородница советует не ждать появления вредителей, а принять профилактические меры заранее. Среди безопасных и натуральных средств - смесь табачной пыли и древесной золы. Оба ингредиента нужно смешать в равных пропорциях и посыпать полученной смесью почву возле капусты, а также сами кочаны.
Как приготовить защитное средство
- Взять табачную пыль и древесную золу (в равных частях);
- Опудрить почву и кочаны капусты до появления насекомых;
- Для дополнительной защиты - изготовить настой табака.
Рецепт настоя от гусениц
- 100 г табачной пыли залить 1 л горячей воды;
- Настоять 3 дня под крышкой;
- Процедить и опрыскать капусту.
По словам огородницы, табачная пыль отпугивает насекомых, а после обработки она советует надевать на кочаны обычные медицинские или косметические шапочки. Это создает дополнительный барьер от вредителей и помогает сохранить урожай.
"Этот простой и доступный способ уже не раз спасал мою капусту. Его может повторить каждый дачник дома", - отмечает эксперт.
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О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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