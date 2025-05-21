Плесень исчезнет навсегда: всего один цикл стиралки с "убойным" средством

При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

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Как избавиться от плесени в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

Стиральные машины предоставляют идеальную среду для плесени

Эксперты рекомендуют использовать перекись водорода для очистки

Споры плесени постоянно присутствуют в воздухе в небольших количествах, подобно пыли. Однако как только появляются благоприятные условия — влага, тепло, темнота и органические остатки, которыми можно питаться — они начинают активно размножаться.

По словам специалистов из Cleaner Guys, стиральные машины предоставляют для этого идеальную среду: они тёплые, влажные, часто плохо освещённые и содержат остатки грязи и пищи, что способствует росту плесени, пишет Express.

Как избавиться от плесени в стиралке

Эксперты по борьбе с плесенью рекомендуют использовать перекись водорода для очистки стиральной машины. В отличие от хлорного отбеливателя, который хоть и эффективен, но гораздо более токсичен и агрессивен, перекись водорода безопаснее, но при этом не уступает по эффективности.

Кроме того, отбеливатель может быть опасен при неправильном использовании — например, при его смешивании с уксусом образуется хлорный газ, который токсичен для человека.

Есть и ещё одна проблема: поскольку отбеливатель основан на воде, он в итоге оставляет дополнительную влагу. А именно влага и провоцирует повторное появление плесени, особенно если pH вещества со временем нейтрализуется.

/ Главред

Порядок действий

При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки и надевать одежду с длинными рукавами, чтобы защитить кожу от контакта с потенциально вредными веществами.

Затем добавьте перекись водорода непосредственно в барабан стиральной машины и запустите цикл стирки с максимально возможной температурой и продолжительностью.

Обычно достаточно одного стакана перекиси, но если вы хотите провести более глубокую очистку или в машине скопилось много плесени, можно использовать два стакана.

Важно: не заливайте средство в отсек для моющих средств — его нужно наливать прямо в барабан.

По завершении стирки тщательно вытрите внутренние поверхности машины сухим чистым полотенцем. Осмотрите барабан и уплотнители визуально и обратите внимание на запах — это поможет понять, остались ли следы плесени.

После этого оставьте дверцу стиральной машины открытой минимум на три часа, чтобы она полностью высохла и в ней не скапливалась влага.

Одна из распространённых ошибок, способствующих образованию плесени — закрытие дверцы сразу после извлечения влажного белья. Это препятствует естественному высыханию внутренних элементов.

Также стоит проверить пространство вокруг машины. Для этого отодвиньте её от стены и осмотрите пол и стены на предмет возможных следов плесени или затхлого запаха.

Смотрите видео - как почистить стиральную машинку белизной:

Эксперт YouTube-канала Аmber-bakelit решила провести эксперимент на собственной стиральной машине и проверить, что произойдёт, если залить в неё обычное белизну. Поводом стал резкий затхлый запах, появившийся после очистки машины лимонной кислотой на температуре 60 градусов в режиме "Эко".

Хотя бельё после стирки пахло нормально, сама машинка, особенно в нерабочем состоянии с открытой дверцей, начала источать неприятный запах на всю квартиру — типичный запах плесени.

Ход эксперимента такой: в отсек для порошка залили немного белизны, а затем добавила туда же около трёх литров воды из пластиковой бутылки. Окна, конечно, сразу открыли — запах хлора оказался очень резким.

Эксперт отмечает, что во время такой "стирки" внутренние поверхности бака очистятся, плесень будет уничтожена, и запах исчезнет.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Что такое стиральная машина? Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

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