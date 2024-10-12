Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Эксперт по уборке поделилась доступным способом удаления накипи с душевых насадок.

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Как отмыть душевую насадку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известковый налет собирается во многих местах в ванной комнате, одним из которых является душевая лейка. Поэтому она нуждается в регулярном мытье, чтобы предотвратить засорение и поддерживать поток воды, пишет Express.co.uk.

Чем можно очистить душевую лейку

Эксперт по очистке Керри Хейл говорит, что эффективно избавиться от известкового налета можно с помощью правильного средства.

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"Прежде чем покупать дорогие средства для удаления накипи, попробуйте уксус. Уксус является натуральным моющим средством номер один, что делает его простым и доступным способом удаления накипи с душевой лейки", - советует она.

Как отмыть душевую лейку от налета

Снимите душевую лейку со шланга, поместите насадку в ведро или пластиковый контейнер, залейте её уксусом и оставьте на 10-20 минут.

Когда время выйдет, хорошо промойте её. Также стоит взять старую зубную щетку, чтобы удалить стойкий известковый налет вокруг насадки.

Если ваша душевая лейка закреплена на стене, то найдите полиэтиленовый пакет, который подходит по размеру и наполните его наполовину уксусом.

Полностью погрузите насадку в уксус, закрепив пакет ниткой или резинкой. Оставьте его на столько же времени перед тем, как включить душ, чтобы удалить остатки загрязнений.

Как часто нужно мыть душевые насадки

Эксперт по уборке Керри советует очищать душевые лейки от накипи раз в месяц, чтобы предотвратить образование известкового налета и бактерий.

"Если не убирать известковый налет, он может вызвать засорение и снизить давление воды. Если вы живете в регионе с жесткой водой, возможно, вам стоит чаще чистить насадку для душа и удалять накипь", - добавила она.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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