Удивят незаурядной чистотой: чем отмыть швы между плиткой - копеечное средство

Загрязненные швы между плиткой, является одной из самых распространенных, и, на первый взгляд, самых сложных проблем в ванных комнатах. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие специализированные средства для чистки швов между плиткой, используйте одну вещь в вашей ванной комнате, которая быстро справится с задачей, согласно советам экспертов по уборке Stage My Own Home. Деталями поделилось издание Express.co.uk.
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Как восстановить швы между плиткой в домашних условиях?
Пока швы между плиткой не становятся грязно серого, оранжевого, коричневого или даже черного цвета, многие люди даже не замечают проблемы. Однако, пыль, остатки мыла или известковый налет - все это меняет цвет белых швов и делает их непрезентабельными.
Когда швы между плиткой не очищаются должным образом, может быстро образоваться плесень, после чего их будет труднее очистить. Такое халатное отношение к уборке вызывает ряд проблем со здоровьем - от дерматитов и аллергических реакций до болезней дыхательных путей.
За 10 минут сильно загрязненные швы между плиткой становятся "действительно белыми" благодаря копиечному средству - и это далеко не уксус или отбеливатель, как кто-то мог подумать.
Как вывести плесень из швов плитки?
Эксперт Stage My Own Home поделился, что пена для бритья - это "дешевый и простой метод", который он "определенно" будет использовать снова.
Пену для бритья можно купить в любых супермаркетах или магазинах красоты.
"Я был скептически настроен в отношении этого метода, но просто должен был его попробовать. Я взял пену для бритья и протестировал ее. Результат был замечательный! После небольшого трения швы между плиткой стали действительно белыми. Я обязательно буду использовать этот дешевый, нетоксичный и простой метод снова",-заявил он.
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