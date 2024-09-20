Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способ

Вы узнаете, как помыть электрочайник снаружи, и какие простые растворы нужно приготовить, чтобы его хорошо почистить.

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Как отмыть электрический чайник из нержавейки до блеска / Скриншот YouTube

Многие из нас пользуются электрочайником на кухне практически каждый день. Особенно люди, у которых в доме нет газовых печек. Но, как и обычный, такой чайник очень быстро загрязняется. Поэтому возникает вопрос, чем почистить электрический чайник в домашних условиях. Мы расскажем об одном из методов, который нашли для вас в Сети.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как можно помыть электрический чайник в несколько этапов, и поделилась нужными и важными советами.

Как почистить электрический чайник снаружи

Чайник должен быть отключен от сети

В первую очередь, проверьте, чтобы чайник обязательно был отключен от сети. Также чайник должен быть полностью остывшим. Кроме того, его нельзя полностью опускать в воду. Этих простых мер безопасности следует придерживаться.

Готовим раствор для мытья электрочайника

Берем 1,5-2 стакана горячей воды и 1 чайную ложки средства для мытья посуды. Наливаем все в емкость и перемешиваем.

Чайник из меди и нержавейки легко поцарапать, поэтому лучше чистить его мягкой салфеткой или нежесткой частью губки.

После этого берем влажную чистую ткань и протираем чайник от остатков раствора.

Обратите внимание: чайник следует мыть хорошо отжатой губкой или тряпкой, лишней влаги нужно избегать.

Как отмыть электрочайник от сложных пятен

Понадобятся уксус и вода

Нужно смешать немного воды и обычный столовый уксус. Нужно брать уксус и воду в равных частях, как показано на видео, смешать в емкости, после чего смочить губку в растворе и приступить к чистке чайника. Если боитесь испортить чайник, ознакомьтесь сначала с инструкцией, и проверьте средство на его незаметном участке.

Подготовьте бумажные полотенца

Смочите бумажные полотенца в приготовленном растворе и прикрепите их к местам, где ржавчина и известковый налет. Прилепляем полотенца и параллельно продолжаем мыть чайник губкой.

Бумага на чайник должна оставаться минимум 5 минут. Можно оставлять и на дольше, если налет не отходит.

Позже убираем бумажные полотенца, а проблемные места протираем этими же бумажными салфетками. Места, где размягчился налет, дочищаем зубной щеткой.

Что делать, если налет на электрочайнике полностью не отмылся

Делаем еще один раствор

Понадобятся пищевая сода и уксус. Нужно смешать их в пропорциях, как показано на видео, чтобы получилась паста. Потом взять тряпку или мочалку и приступить к чистке чайника. Далее влажной тряпкой нужно стереть остатки пасты с чайника. Когда чайник очистился, его надо протереть сухой тряпкой.

Полируем чайник, чтобы блестел

Если хотите, чтобы чайник блестел, протрите его сначала оливковым маслом, а потом вытрите сухой тряпкой.

Смотрите видео, как отмыть электрочайник от разного налета:

Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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