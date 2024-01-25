Как избавиться от сильной накипи в чайнике: старый и проверенный способ

Если вы не знаете, как очистить чайник от толстого слоя накипи, попробуйте способ с лимонной кислотой, который должен помочь избавиться от накопившегося налета.

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Как снять толстый слой накипи в чайнике и отчистить его до блеска / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка хорошо знает, что со временем внутри чайника образуется накипь, которую очень сложно потом убрать. Порой появляется очень толстый слой, и чтобы его отчистить приходится прикладывать немало усилий. В такой ситуации возникает вопрос, как быстро очистить чайник от накипи в домашних условиях. Существует проверенный метод, которые должен помощь решить проблему.

Как очистить чайник от накипи народными средствами

Приготовьте лимонную кислоту и добавьте ее в чайник

Нужно взять столовую ложку лимонной кислоты с горкой, засыпать ее в чайник и залить водой. Чайник должен быть заполнен такой жидкостью примерно на 70%. Включаем чайник в электросеть или ставим на газ. Крышку не закрываем, но действуем очень аккуратно, чтобы не обжечься.

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Чайник нужно периодически слегка взбалтывать

Когда чайник закипел, его нужно немного взбалтывать, чтобы налет лучше расщеплялся. Процедуру надо проделать с десяток раз, все зависит от толщины накипи.

Чайник должен практически полностью очиститься

После того, как вы все сделали, от накипи останутся лишь следы. Остудите чайник и после этого в теплой воде вы можете отчистить такие следы содой.

Такой простой способ позволит отлично очистить ваш чайник, даже если там внутри очень много накипи.

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