Само отойдет: как легко очистить металлический чайник от накипи

Эти простые способы помогут вам легко и быстро очистить металлический чайник от накипи.

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Как очистить металлический чайник от накипи / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Многие до сих пор пользуются металлическими чайниками, но со временем на их стенках может образоваться неприглядная накипь. Мы расскажем, как избавиться от накипи в чайнике из нержавейки, используя простые и эффективные методы.

Как избавиться от накипи в чайнике из нержавейки?

Уксус и вода: Смешайте уксус и воду в равных количествах и наполните чайник. Доведите смесь до кипения и выключите чайник. Пусть смесь "поработает" несколько часов. После этого вытрите накипь мягкой губкой или щеткой.

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Лимонная кислота: Доведите воду до кипения и добавьте 2-3 чайных ложки лимонной кислоты в чайник. Спустя несколько минут накипь отойдет сам.

Как очистить металлический чайник от накипи уксусом?

Наполните чайник уксусом, покрывая накипь. Доведите уксус до кипения. Выключите чайник и оставьте его на несколько часов, предпочтительно на ночь. Затем тщательно промойте чайник, чтобы избавиться от остатков уксуса.

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