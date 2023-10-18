Само отойдет: как легко очистить металлический чайник от накипи

Эти простые способы помогут вам легко и быстро очистить металлический чайник от накипи.
Многие до сих пор пользуются металлическими чайниками, но со временем на их стенках может образоваться неприглядная накипь. Мы расскажем, как избавиться от накипи в чайнике из нержавейки, используя простые и эффективные методы.
Как избавиться от накипи в чайнике из нержавейки?
Уксус и вода: Смешайте уксус и воду в равных количествах и наполните чайник. Доведите смесь до кипения и выключите чайник. Пусть смесь "поработает" несколько часов. После этого вытрите накипь мягкой губкой или щеткой.
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Лимонная кислота: Доведите воду до кипения и добавьте 2-3 чайных ложки лимонной кислоты в чайник. Спустя несколько минут накипь отойдет сам.
Как очистить металлический чайник от накипи уксусом?
- Наполните чайник уксусом, покрывая накипь.
- Доведите уксус до кипения.
- Выключите чайник и оставьте его на несколько часов, предпочтительно на ночь.
- Затем тщательно промойте чайник, чтобы избавиться от остатков уксуса.
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