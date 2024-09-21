Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

Эксперты рассказали о быстрых и надежных решениях, которые могут эффективно защитить обувь, особенно кожаную и тканевую, от повреждения водой.

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Как дома сделать обувь водонепроницаемой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Холодная дождливая осень наступила неожиданно, а новую обувь купить не успели? Это не проблема, ведь можно обработать и превратить и собственную обувь в такую, которая не пропускает воду. Как сделать обувь водонепроницаемой рассказали эксперты Vessi.

Использование воска

Эксперты рассказывают, что для обработки обуви можно применить пчелиный воск или прозрачный воск из свечи. Однако учитывайте, чтобы он был бесцветным или подходил по цвету к обуви. Эксперты обращают внимание, что этот метод хорошо подходит для тканевых изделий, таких как канва, поскольку воск проникает в ткань.

Основные шаги:

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Сначала тщательно очистите и высушите обувь. Это позволит избежать пятен, ведь после нанесения воска обувь уже нельзя будет почистить. Попробуйте воск на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не повредит или не изменит цвет. Если все в порядке, нанесите воск на всю поверхность обуви равномерным слоем. Используйте фен для расплавления воска, равномерно прогревая поверхность, чтобы воск проник в ткань. После этого проверьте, отталкивается ли вода. Если нет, нанесите еще один слой воска.

Что делать, если не отстирывается маркер? Можно попробовать гель для посуды, соль, белую зубную пасту. На участок с пятном следует нанести гель, поместить на 30 минут зубную пасту, или же на час замочить в солевом растворе. Один из способов должен помочь.

Использование водоотталкивающего спрея

Эксперты отмечают, что такие спреи подходят для замшевой или тканевой обуви. Как пользоваться:

Очистите обувь от грязи и дайте ей высохнуть. Используйте вставки, чтобы избежать деформации во время сушки. Держите спрей на расстоянии 15 см и равномерно нанесите на всю поверхность обуви, включая швы. Нанесите два слоя для лучшего эффекта. Протрите обувь сухой тканью, чтобы удалить избыток спрея. Дайте высохнуть в прохладном месте без прямых солнечных лучей в течение суток.

Водоотталкивающая обработка кожаной обуви

Обратите внимание, что мягкие средства следует использовать для кожаной обуви. Вот основные шаги:

Очистите кожу влажной тряпкой или специальным мылом. Избегайте агрессивных химикатов и воды, которые могут повредить материал. После очистки дайте обуви высохнуть естественным путем в тени. Нанесите несколько слоев крема для обуви, а затем протрите чистой тканью, чтобы убрать лишний крем. Нанесите водоотталкивающий спрей для кожи, следуя инструкциям производителя.

Как хранить водонепроницаемую обувь:

Держите ее в прохладном сухом месте, защищенном от влаги и солнца.

Прежде чем выходить на улицу, "разносите" обувь, поскольку после обработки она может стать более жесткой.

Обновляйте водоотталкивающий слой после нескольких использований или когда он начнет изнашиваться.

Минусы водонепроницаемой обуви:

Обувь может стать менее гибкой и более жесткой.

В жаркую погоду она может быть менее комфортной из-за плохой вентиляции.

Если обувь полностью погрузится в воду, ноги все равно могут намокнуть.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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