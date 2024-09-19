Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

Люди любят находить скрытые сокровища во время шопинга в секонд-хенде, однако есть опасность принести домой то, что должно было бы остаться в магазине.

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Эксперт рассказала, какие вещи не стоит покупать б/у / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Покупки в секонд-хенде - это экологично и выгодно, однако есть несколько предметов, которые никогда не стоит класть в свою корзину. О 8 вещах, которые не советуют покупать б/у, чтобы ваш дом оставался чистым и безопасным, рассказала Энди Морс, дизайнер интерьера из Атланты, штат Джорджия для издания Southernliving.

Матрасы и постельное белье

Морс отмечает, что матрас - это то, что она бы никогда не покупала б/у.

"Во-первых, на нем спал другой человек, и там остались вмятины от тела, которые могут быть неудобными для вас. Также постельные клещи - это вещь, о которой никогда нельзя быть уверенным, и я бы не рисковала", - говорит дизайнер.

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Она добавляет, что постель также лучше покупать новой, поскольку это самый чистый и безопасный вариант.

Детские кроватки

В б/у кроватках может не хватать важных элементов, поэтому для новорожденного всегда лучше покупать новую, чтобы соблюдать все правила безопасности.

Бытовая техника

Бытовая техника является важной частью повседневной жизни, и она может стоить немало, если брать новую. Поэтому лучше покупать технику во время распродаж, таких как "Черная пятница", а для секондов оставить другие варианты.

"Вы не знаете, в каком состоянии она на самом деле, как интенсивно ее использовали и осталась ли на нее гарантия", - рассказала дизайнер.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Антипригарная посуда

Антипригарная посуда очень удобна для приготовления блюд, однако она часто изготавливается из токсичных материалов, которые могут быть еще более вредными, если поверхность поцарапана. Лучше приобрести новую недорогую посуду, однако, которая соответствует современным стандартам здоровья.

Поврежденная и мягкая мебель

Похожая история, что и с детскими кроватками - они могут быть повреждены и иметь серьезные дефекты.

"Даже если вы мастер по ремонту, вы можете не учесть, что восстановление будет стоить больше, чем это стоит", - отмечает эксперт.

В отличие от поврежденной мебели, покупка мягкой мебели б/у менее критична, но Морс советует тщательно осматривать каждый предмет.

"Много раз хорошая чистка может сделать свое дело, но будьте готовы потратить немного денег на переделку или обновление подушек", - отмечает Морс.

Лампы

Лампы - это еще 50 на 50 относительно покупки б/у. Самое главное - вовремя проверить их безопасность.

"Если вы покупаете лампы б/у, лучше обратиться к электрику, чтобы проверить состояние проводки и других частей. Это поможет избежать риска пожара. Чаще всего профессиональное переподключение лампы может решить проблему", - рассказывает дизайнер.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Кстати, Главред также рассказывал и о других 6 вещах, которые нельзя покупать в секонд-хенде. Покупка некоторых из них может оказаться пустой тратой денег.

А вот некоторые вещи нельзя покупать на секонд-хенде, ведь все гораздо сложнее - они приносят несчастье.

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