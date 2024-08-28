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6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

Сергей Кущ
28 августа 2024, 09:25
58
Покупка некоторых из них может оказаться пустой тратой денег.
Что нельзя покупать в секонд-хенде
Что нельзя покупать в секонд-хенде / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Не все вещи, купленные в секонд-хенде, подходят для повторного использования. Покупка некоторых из них может оказаться пустой тратой денег. Вот несколько категорий товаров, которых стоит избегать:

Пуховики и "дутые" пальто

Хотя все вещи из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку, такие процедуры могут повредить структуру наполнителя в пуховиках и "дутых" пальто. Наполнитель может сбиться в комки, что снизит теплоизоляционные свойства одежды. Кроме того, подобные вещи могут сохранять запахи, которые трудно вывести, пишут Новини live.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

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Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Спортивная одежда

Спортивная одежда, попадающая в секонд-хенд, обычно активно использовалась предыдущими владельцами. Это означает, что она может иметь пятна, потерять форму или быть растянутой. Важно внимательно осмотреть вещь перед покупкой, чтобы убедиться, что она сохранила свою функциональность.

Шляпы, кепки и шапки

Головные уборы редко стираются, и это относится как к вашим собственным вещам, так и к тем, что можно найти в секонд-хенде. На внутренней стороне шляп и кепок часто остаются следы пота и другие загрязнения, которые трудно удалить. Это делает покупку таких вещей не лучшим выбором с точки зрения гигиены.

Нижнее белье и носки

Нижнее белье, носки, бюстгальтеры и майки — это вещи, которые не стоит покупать в секонд-хенде. Даже после дезинфекции они могут сохранять следы носки предыдущего владельца, а ткань часто теряет свою эластичность и форму. Гигиенические соображения также играют важную роль в отказе от покупки таких предметов.

Шлемы

Шлемы и каски — это не те вещи, которые стоит покупать б/у. У них есть срок годности, и даже если они выглядят внешне целыми, они могли уже подвергаться ударам, что снижает их защитные свойства. Лучше приобрести новый шлем, чтобы быть уверенным в его надежности.

Чем вывести пятна от летних ягод?
Чем вывести пятна от летних ягод? / Инфографика: Главред

Шерстяные вещи

Шерстяная одежда требует особого ухода, который в секонд-хендах обычно не обеспечивается. Термическая обработка и неправильная стирка могут повредить волокна шерсти, в результате чего одежда теряет свою мягкость и способность согревать. Лучше выбрать новые шерстяные вещи, чтобы они прослужили дольше и сохранили свои свойства.

Обувь

Покупка обуви в секонд-хенде также может быть рискованной. Даже если она выглядит на первый взгляд прилично, внутренняя поддержка стопы может быть изношена, что приведет к дискомфорту или даже травмам. Кроме того, обувь может иметь скрытые дефекты, которые станут заметны только после носки.

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