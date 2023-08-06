Как правильно назвать товары 'б/у': Авраменко дал неожиданный ответ

Языковед отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

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Как правильно назвать товары "б/у"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно назвать товары "б/у".

"Часто вижу в рекламе как говорят "товари б/у" или "продаж б/у телефонів", а еще "секонд хенд". Все эти слова не украинские, вы их не найдете в словарях", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед "Б/У" – это аббревиатура, образованная от русского соединения "бывший в употреблении".

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"Только непонятно, почему эту аббревиатуру пишут через косую черту. А вот соединение "секонд хенд" – английское. Оно буквально означает "вторая рука" – second hand. А как же на украинском сказать о товаре, который уже использовали?", - спросил известный учитель Украины.

Авраменко отметил, украинский аналог к "б/у" и "секонд хенд" – "уживаний товар" или "уживані речі".

Правильно надо говорить "подержанные вещи" / скриншот

"А как же, все-таки, написать аббревиатуру "б/у"? А никак. Нет в нашем языке такой аббревиатуры", - подчеркнул Авраменко.

В заключение языковед заметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

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