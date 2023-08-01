Что означает "копилити губи" в украинском языке: Авраменко удивил ответом

Языковед призвал украинцев изучать и уважать язык, который передали нам наши предки.

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Что означает "копилити губи" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку объяснил значение некоторых фразеологизмов.

"В языке есть так называемые фразеологизмы – это фразы, которые не надо воспринимать буквально. Их значение нужно просто запомнить", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед призвал запомнить, что фразеологизм "кусати лікті" означает сожалеть, проявлять досаду.

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"Иногда можно догадаться, что означает фразеологизм, если логически поразмышлять. Например, фразеологизм "води в рота набрати" означает молчать, потому что когда вода во рту, говорить мы не можем", - сказал известный учитель Украины.

Как рассказал Авраменко, в украинском языке есть фразеологизм "копилити губи", который означает обижаться. Кроме того, языковед отметил, что фразеологизм "виводити на чисту воду" означает разоблачать кого-то, то есть увидеть все недостатки человека.

В заключение языковед призвал украинцев изучать и уважать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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